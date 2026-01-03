English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तापमानात अनपेक्षित बदल! दोन दिवसात हवामानाचा यू टर्न; रेल्वेसेवा कोलमडणार, इतकं मोठं काय होणार?

Maharashtra Weather News : उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पुन्हा वाढत आहे थंडीचा कडाका. महाराष्ट्रावर कसा होणार याचा परिणाम?

सायली पाटील | Updated: Jan 3, 2026, 06:18 AM IST
Maharashtra weather news 3 january 2026 climate update cold wave snowfall in jammu kashmir will impact temperature in Marathwada Vidarbha Mumbai

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात पुढील 48 तासांमध्ये तापमानात चढ-उतार अपेक्षित असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. राज्याच्या काही भागांमध्ये असणाऱ्या ढगाळ वातावरणामुळं ही स्थिती निर्माण होत असून त्यावर उत्तरेकडे झालेली तामपानातील घटसुद्धा परिणाम करताना दिसणार असल्यानं गारठा राज्यात मोठया मुक्कामी असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात पारा 10 ते 12 अंशांदरम्यान असेल. तर, ही सरासरी आकडेवारी वगळता निफाड, परभणी इथं रात्रीच्या तापमानात आणखी घट होऊ शकते. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानात काहीसे चढ- उतार अपेक्षित असून पुढील 24 तासांमध्ये सूर्य डोक्यावर येताच उन्हाचा तडाखा बसणार आहे, तर दुपारनंतर मात्र तापमानात किंचित घट अपेक्षित आहे. कोकणातही हवामानाचं असंच चित्र अपेक्षित असून पहाटे आणि रात्री तापमानात घट होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दरम्यान राज्यात सरसरट किंचित तापमानवाढ अपेक्षित असून, उत्तर महाराष्ट्रात मात्र पारा 1 ते 2 अंशांनी घसरेल, तर दाट धुक्यामुळं दृश्यमानता कमी होणार असून त्याचा परिणाम रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीवर होताना दिसेल असा अंदाज आहे.

देशभरात धुक्याचा कहर आणि थंडीची लहर!

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लडाख आणि जम्मू काश्मीरसारख्या पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये अतीव उंचीवर ढगाळ वातावरण असल्या कारणानं काही भागाना पावसाचा तर, काही भागांना बर्फवृष्टीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. काश्मीरमध्ये सुरू असणाऱ्या चिल्ला ए कलांमुळं तापमानात हे बदल होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर, उत्तर भारतात थंडीच्या लाटेमुळं अडचणी वाढणार आहेत. 3 ते 5 जानेवारीदरम्यान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, युपी, बिहार, मध्य प्रदेश इथं भीषण धुक्याची लाट दिसून येईल. ज्यामुळं या भागांना धुक्याचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, दक्षिण भारतात विजांच्या कडकडाटासह किनारपट्टी भागांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

धुक्याचा यलो अलर्ट असल्या कारणानं रेल्वे आणि हवाई वाहतूकीसह रस्ते वाहतुकीवरही याचा परिणाम होणार आहे. ज्यामुळं काही रेल्वे रद्द किंवा उशिरानं धावतील. प्रामुख्यानं उतर भारतातून महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये जाणाऱ्या रेल्वेसेवांवर याचा अधिक परिणाम दिसेल. त्यामुळं प्रवाशांनी पूर्वकल्पनेसह प्रवास करत वेळोवेळीची माहिती हाताशी ठेवावी असंही आवाहन करण्यात येत आहे.

