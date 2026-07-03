/हवामान वृत्त : समुद्र खवळणार, पाऊस थैमान घालणार; कोकणाला तडाखा, घाटमाथ्यावर दृश्यमानतेत घट

मुंबई | राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रासह कोकण पट्ट्यामध्येसुद्धा मान्सून सक्रीय झाला असून या मान्सूननं राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनजीवन विस्कळीतही केलं आहे. रायगडसह पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथील घाटमाध्यावरही पावसाचा जोर वाढतच चालला आहे. ज्यामुळं कोकणासह विदर्भ आणि घाट क्षेत्राला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढच्या 24 तासांमध्ये पावसाचा जोर ओसरण्याची अपेक्षा धुसर असून, उलटपक्षी काही जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा तडाखा बसणार आहे.
हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि राज्यातील घाटमाथ्यावर ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहतील. यादरम्यान मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाटी हजेरी पाहायला मिळेल असा अंदाज आहे. तर, कोकणात उत्तरेकडील भागात अतिवृष्टीचा तडाखा बसू शकतो, ज्यामुळं प्रशासनानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
रायगड जिल्ह्याला पावसाचा रेड अलर्ट जारी असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रानं कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमध्ये हलका ते मुसळधार पाऊस होऊस शकतो. तर, पुणे जिल्ह्यात प्रामुख्यानं घाट क्षेत्रात कोसळधार पाहायला मिळू शकते. कोल्हापूर आणि साताऱ्यातही पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देत घाट क्षेत्रांमध्ये दृश्यमानता कमी झाल्यानं रस्ते प्रवास करताना सतर्कता बाळगण्याचा इशारा यंत्रणांनी दिला आहे.
उत्तर महाराष्ट्र आणि मरावाड्यातसुद्धा पवासाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. धुळे, नंदुरबार आणि नाशिकमध्येसुद्धा विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, जालना, परभणी, बीड इथं मेघगर्जनेसह वरुणराजा बरसण्याचा अंदाज आहे. तर, विदर्भातील चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम इथंसुद्धा पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
पावसाचा सध्या वाढणारा जोर पाहता, राजस्थानपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. तर, गुजरातपासून कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागामध्येसुद्धा कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय असल्यानं राज्याच्या किनारपट्टी भागात तूफान पावसाची शक्यता आहे. देशभरात सध्या नैऋत्य मान्सूनची वाटचाल सुरू असून, सध्या मोसमी वारे गुजरातच्या बहुतांश भागासह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाबमध्येसुद्धा पोहोचले आहेत. अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश इथंसुद्धा पावसाचा जोर वाढत असल्यामुळं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तर, दक्षिण भारतातसुद्धा किनारपट्टी भागासह अंतर्गत क्षेत्रांमध्येसुद्धा जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.