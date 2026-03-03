Weather Update : धुलीवंदनाचा महाराष्ट्राच्या तापमानात होणार मोठा बदल; हवामान खात्याकडून सावधगिरीचा इशारा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather Update : होळीनंतर वातावरणात ऋतू परिवर्तनामुळे महत्त्वाचे बदल होतात. प्रामुख्याने हिवाळा संपून उन्हाळ्याची चाहूल लागते. पण यंदाचा उन्हाळा मात्र अधिक कडक असणार आहे. आज धुलीवंदनाच्या दिवशी महाराष्ट्रातील वातावरण कसं असेल ते पाहूया. सामान्यांवर याचा काय परिणाम होणार आहे?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 3, 2026, 07:40 AM IST
Holi and Surya Grahan Affect Maharashtra Update : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात धुलिवंदनाचा उत्साह वाढू लागला आहे. मंगळवारी धुळवडीवर चंद्रग्रहणाचा सावट असेल. सोमवारी होलिका दहन झालं. यानंतर वातावरणात मोठा बदल होतो. मंगळवारी तसाच बदल आज जाणवणार आहे. आजपासून उन्हाचे चटके बसण्यास सुरुवात होईल.  हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार,  यंदाच्या उन्हाळ्यातील दाहकतेबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. कोकणसह संपूर्ण महाराष्ट्रात यंदाचा उन्हाळा अधिक तापदायक असेल. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील तापमान 37 अंशांच्या पुढे जाईल. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी पारा 40 ते 46 अंशांची विक्रमी पातळी गाठेल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाकडून (आयएमडी) वर्तवण्यात आला आहे.

येलो अलर्ट 

कोकणात होळी, शिमगा यासारखे उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. अशावेळी चाकरमान्यांनी आणि कोकणवासीयांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. उष्णता आणि आर्द्रतेत वाढ झाली असून हवामान खात्याने कोकणात मंगळवारी येलो अलर्ट जारी केला आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण आणि दमट राहण्याची शक्यता आहे. आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला नागरिकांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, पश्चिमेकडील वाऱ्यांमुळे मुंबईत तापमानात काही अंशी घट होऊ शकते. या आठवड्यात मुंबईत 35 ते 37 अंश सेल्सिअस तापमान राहिल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

उष्णतेची लाट 

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, 3 मार्चपासून महाराष्ट्रातील तापमानात झपाट्याने वाढ होणार आहे. राज्याच्या अनेक भागांत कमाल तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिवसाचे तापमान साधारणपणे 34°C ते 37°C च्या दरम्यान राहू शकते, तर रात्रीचे किमान तापमान 20°C ते 23°C पर्यंत असेल . विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा तडाखा सर्वाधिक जाणवेल. आकाश मुख्यत्वे निरभ्र आणि कोरडे राहील, ज्यामुळे उन्हाचा तडाखा जास्त जाणवेल.

कसं असेल वातावरण?

दमटपणा (Humidity): समुद्रकिनारी भाग असल्याने हवेत आर्द्रता अधिक असेल, परिणामी प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा उकाडा (RealFeel) जास्त जाणवेल.
दुपारची स्थिती: दुपारी 12 ते 4 या वेळेत सूर्यप्रकाश तीव्र राहील.
सागरी वारे: संध्याकाळच्या वेळी समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हवेत किंचित गारवा जाणवू शकतो, मात्र दिवसभर दमटपणा कायम राहील.
आज मुंबईसह कोकण किनारपट्टीच्या भागात उन्हाचा चटका आणि हवेतील आर्द्रता यांमुळे नागरिक घामाघूम होण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

