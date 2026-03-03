Weather Update : धुलीवंदनाचा महाराष्ट्राच्या तापमानात होणार मोठा बदल; हवामान खात्याकडून सावधगिरीचा इशारा

Holi and Surya Grahan Affect Maharashtra Update : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात धुलिवंदनाचा उत्साह वाढू लागला आहे. मंगळवारी धुळवडीवर चंद्रग्रहणाचा सावट असेल. सोमवारी होलिका दहन झालं. यानंतर वातावरणात मोठा बदल होतो. मंगळवारी तसाच बदल आज जाणवणार आहे. आजपासून उन्हाचे चटके बसण्यास सुरुवात होईल. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या उन्हाळ्यातील दाहकतेबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. कोकणसह संपूर्ण महाराष्ट्रात यंदाचा उन्हाळा अधिक तापदायक असेल. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील तापमान 37 अंशांच्या पुढे जाईल. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी पारा 40 ते 46 अंशांची विक्रमी पातळी गाठेल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाकडून (आयएमडी) वर्तवण्यात आला आहे.
कोकणात होळी, शिमगा यासारखे उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. अशावेळी चाकरमान्यांनी आणि कोकणवासीयांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. उष्णता आणि आर्द्रतेत वाढ झाली असून हवामान खात्याने कोकणात मंगळवारी येलो अलर्ट जारी केला आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण आणि दमट राहण्याची शक्यता आहे. आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला नागरिकांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, पश्चिमेकडील वाऱ्यांमुळे मुंबईत तापमानात काही अंशी घट होऊ शकते. या आठवड्यात मुंबईत 35 ते 37 अंश सेल्सिअस तापमान राहिल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, 3 मार्चपासून महाराष्ट्रातील तापमानात झपाट्याने वाढ होणार आहे. राज्याच्या अनेक भागांत कमाल तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिवसाचे तापमान साधारणपणे 34°C ते 37°C च्या दरम्यान राहू शकते, तर रात्रीचे किमान तापमान 20°C ते 23°C पर्यंत असेल . विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा तडाखा सर्वाधिक जाणवेल. आकाश मुख्यत्वे निरभ्र आणि कोरडे राहील, ज्यामुळे उन्हाचा तडाखा जास्त जाणवेल.
दमटपणा (Humidity): समुद्रकिनारी भाग असल्याने हवेत आर्द्रता अधिक असेल, परिणामी प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा उकाडा (RealFeel) जास्त जाणवेल.
दुपारची स्थिती: दुपारी 12 ते 4 या वेळेत सूर्यप्रकाश तीव्र राहील.
सागरी वारे: संध्याकाळच्या वेळी समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हवेत किंचित गारवा जाणवू शकतो, मात्र दिवसभर दमटपणा कायम राहील.
आज मुंबईसह कोकण किनारपट्टीच्या भागात उन्हाचा चटका आणि हवेतील आर्द्रता यांमुळे नागरिक घामाघूम होण्याची शक्यता आहे.