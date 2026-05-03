विजा कोसळण्याचा धोका! रविवारचा दिवस उष्ण- दमट हवामानाचा; सूर्यावर ढगांचं सावट, IMD कडून ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra Weather News : प्रचंड उकाडा आणि हवामानात झालेल्या बदलांच्या धर्तीवर केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं पुढील 24 तासांसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा जारी केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: May 3, 2026, 07:55 AM IST
Maharashtra Weather News : एप्रिल महिना सरून आता मे महिन्याची सुरुवात झालेली असतानाच मान्सून कधी धडकणार हाच प्रश्न अनेकांना पडत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे असह्य होण्याच्याही पलिकडे गेलेला उकाडा. एप्रिल महिन्यात उष्णतेचा आगडोंब देशभरात माजल्याचं पाहायला मिळालं. इथं महाराष्ट्रातसुद्धा विदर्भ, मराठवाड्यापासून मुंबई आणि कोकणातही उष्मा प्रचंड प्रमाणात वाढला, इतका की जनजीवन विस्कळीत झालं. पुढच्या 24 तासांमध्ये हवामानाची हीच मात्र काहीशी बदललेली तऱ्हा पाहायला मिळेल. जिथं पावसाळी ढगांचं सावट सूर्यकिरणांना झाकोळेल, तापमानातही अंशत: घट होईल. (IMD Weather Alert 3 May 2026)

हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भातील होरपळ कमी होणार असून, पूर्व विदर्भात तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता आहे. हवामानाच्या या अंदाजामुळं इथं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

मे महिन्यातच का पडतोय पाऊस? 

राजस्थानच्या पश्चिमेपासून नजीकच्या परिसरावर चक्राकार वारे सक्रिय आहेत. ज्यामुळं मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगणा, रायलसीमा, तामिळनाडू इथं दक्षिणोत्तर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाल्यानं पावसासाठी पूरक स्थिती पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, मुंबई शहर आणि उपनगरांसह उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातही ही स्थिती पाहायला मिळेल. पावसाचे ढग आले तरीही प्रत्यक्षात मात्र तो बरसणार नाही. ज्यामुळं दमट हवामानात आणखी भर पडण्याची चिन्हं आहेत. 

देशभरात हवामानाची काय स्थिती, कुठे ऑरेंज अलर्ट? 

आयएमडीच्या अंदाजानुसार दिल्लीच्या बहुतांश भागांना पावसाचा ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार पुढच्या 48 तासांमध्ये इथं मेघगर्जनेसह पाऊस आणि काही भागांत विजा कोसळण्याचाही धोका आहे. त्यामुळं स्थानिकांसह पर्यटनाच्या कारणांनी या भागांत असणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

उत्तर भारतात वाऱ्याची दिशा बदलण्यास सुरुवात 

आयएमडीच्या अंदाजानुसार उत्तर पश्चिम भारतामध्ये नव्यानं एक पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असून, त्यामुळं चक्राकार वारे तयार होत आहे. वादळ आणि पावसास ही प्रणाली कारणीभूत ठरत आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार या दरम्यान रात्रीच्या तापमानात दमटपणाचा अधिक प्रभार जाणवेल. एकंदरच मे महिन्यात देशात पावसाचं प्रणाण सामान्यहून अधिक असेल. 3 मे पासून हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमेकडील मैदानी भाह, मध्य भारतामध्ये विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि गारपिटीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

