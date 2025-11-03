English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नुसती रिपरिप! मुंबईपासून मराठवाड्यापर्यंत पाऊस, डोकेदुखी वाढवणार; आणखी किती दिवस मुक्काम?

Maharashtra weather News : राज्यासह देशाच्या हवामानातही सातत्यपूर्ण बदल घडत असताना इथं पाऊस काही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीये. पावसाचा हा मुक्काम यंदा आणखी किती दिवसांसाठी आहे हे सांगणारं हवामान वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Nov 3, 2025, 08:09 AM IST
Maharashtra weather News  : पावसाचा ऋतू अर्थात मान्सूनचे दिवस अधिकृतपणे संपले असले तरीही हा पाऊस इतक्यात काही महाराष्ट्राची पाठ सोडताना दिसत नाहीये. शेतात कापणीसाठी तयार असणारी पिकं या पावसानं आडवी झाल्यानं बळीराजा त्रस्त आहे, तर आता सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावरही हा पाऊस परिणाम करत असल्यानं त्याचा मुक्काम आणखी किती वाढणार हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केला जात आहे. हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार हा पाऊस इतक्यात निरोप घेणार नसून, अद्यापही राज्यात काही भागाच आवकाळी पाऊस सुरुच आहे. 

तिथं जळगावच्या जामनेरमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावलीये. तर, नांदेड शहर आणि परिररात जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. परभणी शहरासह विविध भागालाही जोरदार पावसाचा तडाखा बसला असून, भिवंडी, नवी मुंबई, मुंबईसुद्धा या पावसाला अपवाद ठरलेले नाहीत. पुढील 24 तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, मेघगर्जनेच्या साथीनं पावसाच्या हजेरीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, दक्षिण कोकण आणि गोव्यामध्येसुद्धा मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्यानं अवकाळीच्या तयारीनिशीच घराबाहेर पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. समुद्र अद्यापही खवळलेलाच असल्या कारणानं मासेमारांना खोल समुद्रात, भरतीच्या वेळीसुद्धा न जाण्याचा इशारा दिला आहे. पर्यटनासाठी समुद्रकिनारी भागांमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांनासुद्धा हाच इशारा लागू आहे. 

राज्यात 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज. अरबी समुद्रात पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने महाराष्ट्रात पावसाचा काळ वाढला आहे. 7 नोव्हेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पाऊस राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळानंतर आता अरबी समुद्रातील हवामान बदलामुळे कोकण, गोवा तसंच मध्य महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता आहे.

 

मराठवाड्यात यलो अलर्ट... 

पावसाची रिपरिप सुरू असतानाच मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान विभागाकडून बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, परभणी, नांदेडमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तिथं कोकणात रत्नागिरी, सिंधुगुर्ग, 

राज्याच्या ज्या भागांमध्ये पावसानं उघडीप दिलीय, तिथं तापमानात वाढ होऊन उष्मा अधिक जाणवत आहे. हिवाळ्याची अपेक्षित चाहूल अद्यापही राज्यात लागली नसून, सध्या जाणवणारा गारवा हा पाऊसधारांमुळं असल्याचं स्पष्ट होत आहे. दरम्यानच्या काळात तामानात चढ- उतार अपेक्षित असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

अचानक पावसाचं प्रमाण वाढण्यामागचं कारण काय? 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगत येणाऱ्या अरबी समुद्राच्या क्षेत्रात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. पुढील 24 तासांमध्ये त्याचा प्रभाव कमी होण्याची अपेक्षा असली तरीही मराठवाडा आणि विदर्भावर मात्र चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम असल्या कारणानं राज्यात पावसाची रिपरिप सुरू आहे. 

FAQ

महाराष्ट्रात सध्या कसा पाऊस सुरू आहे?
मॉन्सूनचा अधिकृत हंगाम संपला असला तरी अवकाळी पाऊस सुरूच आहे. जळगावच्या जामनेर, नांदेड, परभणी, भिवंडी, नवी मुंबई आणि मुंबईसारख्या भागांत जोरदार पावसाची हजेरी आहे. 

अवकाळी पावसाचा शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होत आहे?
शेतातील कापणीसाठी तयार असलेली पिके या पावसामुळे आडवी झाली आहेत, ज्यामुळे शेतकरी (बळीराजा) त्रस्त आहेत. या पावसामुळे पिकांचे नुकसान होत असून, शेतीच्या कामांवर विपरीत परिणाम होत आहे.

सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर पावसाचा कसा प्रभाव पडत आहे?
पावसामुळे दैनंदिन जीवन प्रभावित होत असून, प्रवास आणि बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. ज्या भागांत पाऊस नाही तेथे तापमान वाढून उष्णता जाणवत आहे, तर पावसाळी भागांत गारवा आहे. हिवाळ्याची चाहूल अद्याप लागलेली नाही.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

