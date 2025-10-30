English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : 5 दिवस धोक्याचे.... वादळी वाऱ्याची दिशा आणि वेगही बदलला. ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वाहणारे वारे किनारपट्टीवर धडक 

सायली पाटील | Updated: Oct 30, 2025, 07:15 AM IST
Maharashtra Weather News : राज्यात पुढच्या 5 दिवसात काय घडणार? हवामान विभागाकडून चिंता वाढवणारा इशारा जारी...
Maharashtra Weather News : (Cyclone Montha) मोंथा चक्रीवादळानं आंध्र प्रदेशपासून ओडिशापर्यंत थैमान घातलेलं असतानाच आता याच चक्रीवादळी वाऱ्यांचा परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत दिसत असून, कोकणातील समुद्रापासून ते थेट विदर्भापर्यंत वादळी वाऱ्यांचा कमीजास्त स्वरुपातील परिणाम पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये आता संमिश्र हवामान पाहायला मिळणार असून, किनारपट्टी भागामध्ये सोसाट्याचा वारा वाहणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

हवामान पूर्वानुमान  मुंबईपासून विदर्भापर्यंत...

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींची हजेरी असेल. तर, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा इथं ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह पावसाची हजेरी पाहायला मिळू शकते. राज्यात विदर्भात वादळी पावसाचा अंदाज असून, उत्तर महाराष्ट्रासाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भात प्रामुख्यानं अमरावती, नागपूर, गोंदिया, भंडारा इथं पाऊस हजेरी लावू शकतो. तर, राज्याच्या उर्वरित भागांमध्ये पावसाच्या तुरळक सरींचा अंदाज आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दिवसा वातावरणात आर्द्रता अधिक असल्यानं उष्मा अधिक तीव्रतेनं जाणवेल. तर, दिवस मावळतीला गेल्यानंतर बहुतांश भागांमध्ये पावसासाठी पूरक असं ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल.

पाच दिवस पावसाचे...

अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात सातत्यानं होणाऱ्या हवामान बदलामुळे विदर्भासोबतच कोकण किनारपट्टीला पावसाचा इशारा कायम असून, अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे शुक्रवारी कोकणकिनारी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची हजेरी असू शकते. समुद्र खवळलेला असल्यानं सध्या किनारपट्टी भागांसह मासेमारांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. साधारण 4 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात ढगाळ वातावरण असून, हलका ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. थोडक्यात ऑक्टोबरचा शेवट आणि नोव्हेंबरची सुरुवात हीसुद्धा पावसानं होणार असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

दरम्यान मोंथा वादळी वाऱ्यांचा पुढील प्रवास सुरू झाला असून, गुरुवारी है क्षेत्र विदर्भालगत असेल. तर, शुक्रवारी मध्य प्रदेशच्या दिशेने पुढे जाईल. परिणामी पुढील तीन दिवस या परिसरात पावसाचा अंदाज असून, सध्या अरबी समुद्रातील कमी दाबाचा पट्टा ओमानकडे जाण्याऐगजी महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या किनारपट्टांच्या आसपास रेंगाळला असल्यानं राज्यात अद्यापही पावसाचा मुक्काम आहे. 

FAQ

चक्रीवादळ मोंथा कुठे सक्रिय आहे आणि त्याचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होत आहे?
चक्रीवादळ मोंथा आंध्र प्रदेशपासून ओडिशापर्यंत थैमान घालत आहे. याच्या वाऱ्यांचा परिणाम कोकणातील समुद्रापासून विदर्भापर्यंत दिसत असून, राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये वादळी वाऱ्यांचा कमीजास्त स्वरूपातील प्रभाव पाहायला मिळत आहे. 

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये आजचे हवामान कसे असेल?
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दिवसा वातावरणात आर्द्रता अधिक असल्याने उष्णता तीव्रतेने जाणवेल. दिवस मावळतीला गेल्यानंतर ढगाळ वातावरण राहील आणि पावसासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण होईल. 

मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणमध्ये पावसाचा अंदाज काय आहे?
मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह तुरळक पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि गोव्यात ताशी 40 ते 50 किमी वेगाच्या वाऱ्यासह पावसाची हजेरी असेल. 

