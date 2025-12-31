Weather News : कहर! पाऊस अन् हिमवर्षाव; 2025 च्या शेवटच्या दिवशी कसं असे हवामान? अनपेक्षित बदलांसाठी तयार राहा...

Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार 2025 या वर्षातील अखेरचा दिवस थंडी आणखी रौद्र रुप धारण करणार असून, उत्तरेकडे असणाऱ्या या कडाक्याच्या थंडीचा परिणाम महाराष्ट्रावरही होताना दिसणार आहे. हिमालयाच्या क्षेत्रावरून पुन्हा एकदा पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असून, केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये देशाच्या काही भागांमध्ये हलका पाऊस आणि हिमवर्षावाचे संकेत आहेत. ज्यामुळं कमाल आणि किमान तापमानात घट अपेक्षित आहे.
हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या इशाऱ्यानुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात किमान तापमानात 2 ते 3 अंशांनी घट होणार असून, ही स्थिती पुढचे 2 ते 3 दिवस कायम असेल. राज्यात मागील काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका तुलनेनं कमी झाला होता. मात्र आता नव्या वर्षाच्या स्वागतासह ही थंडीसुद्धा आणखी जोर धरणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्यातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये तापमानात घट होणार असून नीचांकी तापमान 8 अंशांच्याही खाली येऊ शकतं. तर, धुक्याच्या चादरीमुळं सूर्य डोक्यावर आल्यानंतरही दृश्यमानतेवर या स्थितीचा परिणाम कायम राहताना दिसणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी थंडीचा कडाका वाढणार असल्याचा अंदाज असतानाच गिरीस्थानांवर हिमाचल आणि उत्तराखंडप्रमाणं गारठा जाणवेल, ज्यामुळं पर्यटकांसाठी ही पर्वणी ठरणार आहे. तर, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा गारठा चांगलाच वाढणार आहे. जिथं किमान तापमान 20 ते 18 अंशांदरम्यान राहील, कोकणासह राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्येसुद्धा थंड वारे अडचणी वाढवणार आहेत. ज्यामुळं या बदलत्या हवामानात नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी असं आवाहन यंत्रणा करत आहेत.
पश्चिमी झंझावातामुळं राजस्थान आणि नजीकच्या भागांमध्ये हलक्या पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, उत्तर प्रदेशात थंडीचा कडाका वाढणार असल्याचा इशारा आहे. पूर्वोत्तर भारतातही काही भागांमध्ये पावसाचा शिडकावा आणि पर्वतीय भागांमध्ये कडाक्याची थंडी असं चित्र असेल. तर, चिल्ला-ए-कलां सुरू असणाऱ्या काश्मीरच्या खोऱ्यात आकाशातून भुरभूरणारा बर्फ बरसणार असून, नजर जाईल तिथं बर्फाची शुभ्र चादर पाहायला मिळणार आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागांमध्येसुद्धा बर्फवृष्टीचा अंदाज असून पश्चिमी झंझावातामुळं देशभरात हवामानात हे बदल होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.