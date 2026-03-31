Maharashtra Weather News : ऋतूचक्र बदललं की...? मार्च महिन्यात जुलैसारख्या वादळी पावसाचा इशारा, कोणत्या जिल्ह्यांना गारपिटीचा 'ऑरेंज अलर्ट'?

Maharashtra Weather News : उत्तरेकडे सक्रिय असणारे पश्चिमी झंझावात, अरबी समुद्रावरून वाहणारे दमट वारे या सर्व प्रक्रियांच्या एकत्रिकरणामुळं सध्या महाराष्ट्रात प्रचंड हवामान बदल सुरू आहेत. याचाच प्रत्यत 30 मार्च 2026 रोजी झाला. जेव्हा पुण्यात चक्क गारपिट झाल्याचं पाहायला मिळालं. तूफान गारपिटीमुळं काही क्षणांसाठी पुण्यालाही काश्मीरचच रुप प्राप्त झालं. ही स्थिती सुधारत नाही तोच राज्यात पुढील 24 तासांसासाठी हवामान बदलांचा आणखी एक मारा सोसावा लागणार असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. परिणामस्वरुप राज्यातील काही जिल्ह्यांना वादळी पावसासह गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाला सुरुवात झाली असून, काही भागांना गारपिटीनंही झोडपलं आहे. वादळी पाऊस आणि गारांचा पाऊस असा दुहेरी मारा या भागाला सोसावा लागणार असल्यामुळं इथं ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाड्यापासून थेट कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या दक्षिण भागापर्यंत वाऱ्याचा प्रवाह खंडित होत असल्यामुळं कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन, पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होत आहे. कोकणातसुद्धा बहुतांश भागांमध्ये ढगाळ वातावरण आणि दमट हवामानाचा अंदाज असून, तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींचा अंदाज आहे.
फक्त मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली आणि सोलापूर इथंही पावसाचा ऑरेंज अलर्ट आणि कोल्हापूरात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. एकंदर उन्हाळी ऋतूमध्ये पावसाचा हा इशारा पाहता ऋतूचक्र फिरलंय असं म्हणणं गैर नाही.
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी, जालना, भोकरदन आणि जाफ्राबाद तालुक्यात सोमवाकी रात्री पावसानं हजेरी लावली. या पावसाचा भोकरदन तालुक्यातील लग्नाला देखील तडाखा बसला. वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्यानं लग्न मंडप उडू लागल्यानं गेल्यानं वऱ्हाडी मंडळींची तारांबळ उडाली.तसेच लग्नातील विधी देखील आटोपतं घ्यावं लागलं. तर, सातारा जिल्ह्यातील अनेक भागात काल संध्याकाळी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. खंडाळा तालुक्यात मौजे कराडवाडी येथे अंगावर वीज कोसळून सोनाली अजित कराडे वय वर्ष 29 या महिलेच्या मृत्यू झाला. तर खंडाळा तालुक्यातव मोर्वे गावातील सोलाडी शिवारात शेतकरी अमोल गोपाळ धायगुडे यांच्या मालकीच्या आठ शेळ्यांचा वीज पडून मृत्यू झाला आहे, जनावरं जखमी झाली.
सध्या मुंबईचं तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सिअसदरम्यान नोंदवलं जात आहे. मात्र, आर्द्रतेमुळे पूर्वेकडून येणारे उष्ण वारे आणि समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये समतोल साधला न गेल्याने कमाल तापमानात वाढ होऊन उष्मा अधिक जाणवत आहे. याउलट, जेव्हा हवेमधील आर्द्रता कमी असते, तेव्हा वाहणारे वारे कोरडे असतात. अशा परिस्थितीत घाम कमी येतो आणि उकाड्याची तीव्रता तुलनेने कमी जाणवते. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला अशीच परिस्थिती होती. त्या काळात कोरडे वारे वाहत होते.