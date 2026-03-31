English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
Maharashtra Weather News : गेल्या काही दिवसांपासून ज्याप्रमाणं देशभरात हवामान बदलांचं सत्र सुरू आहे अगदी त्याचप्रमाणं महाराष्ट्रातही अनेक बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. त्याच धर्तीवर नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 07:18 AM IST
Maharashtra Weather News : ऋतूचक्र बदललं की...? मार्च महिन्यात जुलैसारख्या वादळी पावसाचा इशारा, कोणत्या जिल्ह्यांना गारपिटीचा 'ऑरेंज अलर्ट'?
Maharashtra Weather News : उत्तरेकडे सक्रिय असणारे पश्चिमी झंझावात, अरबी समुद्रावरून वाहणारे दमट वारे या सर्व प्रक्रियांच्या एकत्रिकरणामुळं सध्या महाराष्ट्रात प्रचंड हवामान बदल सुरू आहेत. याचाच प्रत्यत 30 मार्च 2026 रोजी झाला. जेव्हा पुण्यात चक्क गारपिट झाल्याचं पाहायला मिळालं. तूफान गारपिटीमुळं काही क्षणांसाठी पुण्यालाही काश्मीरचच रुप प्राप्त झालं. ही स्थिती सुधारत नाही तोच राज्यात पुढील 24 तासांसासाठी हवामान बदलांचा आणखी एक मारा सोसावा लागणार असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. परिणामस्वरुप राज्यातील काही जिल्ह्यांना वादळी पावसासह गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक अंदाजानुसार मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाला सुरुवात झाली असून, काही भागांना गारपिटीनंही झोडपलं आहे. वादळी पाऊस आणि गारांचा पाऊस असा दुहेरी मारा या भागाला सोसावा लागणार असल्यामुळं इथं ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाड्यापासून थेट कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या दक्षिण भागापर्यंत वाऱ्याचा प्रवाह खंडित होत असल्यामुळं कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन, पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होत आहे. कोकणातसुद्धा बहुतांश भागांमध्ये ढगाळ वातावरण आणि दमट हवामानाचा अंदाज असून, तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींचा अंदाज आहे. 

फक्त मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली आणि सोलापूर इथंही पावसाचा ऑरेंज अलर्ट आणि कोल्हापूरात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. एकंदर उन्हाळी ऋतूमध्ये पावसाचा हा इशारा पाहता ऋतूचक्र फिरलंय असं म्हणणं गैर नाही. 

पावसामुळं राज्यात काय घडलं? 

जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी, जालना, भोकरदन आणि जाफ्राबाद तालुक्यात सोमवाकी रात्री पावसानं हजेरी लावली. या पावसाचा भोकरदन तालुक्यातील लग्नाला देखील तडाखा बसला. वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्यानं लग्न मंडप उडू लागल्यानं गेल्यानं वऱ्हाडी मंडळींची तारांबळ उडाली.तसेच लग्नातील विधी देखील आटोपतं घ्यावं लागलं. तर, सातारा जिल्ह्यातील अनेक भागात काल संध्याकाळी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. खंडाळा तालुक्यात मौजे कराडवाडी येथे अंगावर वीज कोसळून सोनाली अजित कराडे वय वर्ष 29 या महिलेच्या मृत्यू झाला. तर खंडाळा तालुक्यातव मोर्वे गावातील सोलाडी शिवारात शेतकरी अमोल गोपाळ धायगुडे यांच्या मालकीच्या आठ शेळ्यांचा वीज पडून मृत्यू झाला आहे, जनावरं जखमी झाली.

तापमानात घट तरीही मुंबईकरांची होरपळ? 

सध्या मुंबईचं तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सिअसदरम्यान नोंदवलं जात आहे. मात्र, आर्द्रतेमुळे पूर्वेकडून येणारे उष्ण वारे आणि समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये समतोल साधला न गेल्याने कमाल तापमानात वाढ होऊन उष्मा अधिक जाणवत आहे. याउलट, जेव्हा हवेमधील आर्द्रता कमी असते, तेव्हा वाहणारे वारे कोरडे असतात. अशा परिस्थितीत घाम कमी येतो आणि उकाड्याची तीव्रता तुलनेने कमी जाणवते. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला अशीच परिस्थिती होती. त्या काळात कोरडे वारे वाहत होते.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather31 March 2026

महाराष्ट्र बातम्या