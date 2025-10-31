English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उकाडा वाढणार, पाऊस तरीही बरसणार...! 'या' ऋतूला नेमकं काय म्हणावं? पुढील 24 तासांत...

Maharashtra weather News : महाराष्ट्रापासून केरळ अन् काश्मीरपर्यंतचा हवामान अंदाज... कुठे वाढतोय थंडीचा कडाका, कुठे पावसाचं सावट? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त....

सायली पाटील | Updated: Oct 31, 2025, 07:22 AM IST
Maharashtra weather News : मोंथा चक्रीवादळी (Cyclone Montha) वाऱ्यांची तीव्रता कमी झाली असून आता हे वारे मध्य भारताच्या दिशेनं कूच करत आहेत. ज्यामुळं ही प्रणाली पुढे सरकत असताना महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्मिती होताना दिसत आहे. मात्र ही स्थिती राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू होत नाही. कारण, काही जिल्ह्यांमध्ये आता सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर होणाऱ्या तापमानवाढीत भर पडताना दिसत आहे. तर, मुंबईसह नवी मुंबई आणि उपनगरीय भागांमध्ये उष्मा वाढून आर्द्रतेमुळं या झळा आणखी त्रासदायक ठरत आहेत. 

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये पुढील 24 तासांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विदर्भातही चित्र वेगळं नसून इथं पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांमध्या राज्यात तापमानवाढ होणार असून, काही भागांमध्ये पहाटेच्या वेळी गारठासुद्धा जाणवणार असल्यानं एकाच वेळी राज्यात तीन ऋतूचक्रांचा परिणाम दिसून येईल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

मागील 24 तासांमध्ये कोकणातील काही भागांसह विदर्भातही पावसानं हजेरी लावली. हीच परिस्थिती शुक्रवार 31 ऑक्टोबर रोजी कायम राहणार असून प्रामुख्यानं अमरावती, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल. तर, पालघरपासून कोकणातील किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये ढगाळ वातावरणासह पावसाच्या हलक्या सरी बरसतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. मोंथा चक्रीवादळाच्या प्रभावासह वाहणारे वारे विदर्भाच्या पूर्वेकडून मध्य प्रदेशच्या दिशेनं सरकत असताना पुढं कमकुवत होत जाणार आहेत. ज्यामुळं राज्यात आता पावसाचं प्रमाण विरून तापमानवाढ नोंदवली जाऊ शकते. मात्र ही प्रणाली तीन ते चार दिवसांनंतरच असित्वात येईल, तूर्तास ढगाळ वातावरणाचंच वर्चस्वं असेल. 

देशभरात कसं आहे हवामान? 

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी ढगाळ हवामान वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये आकाश निरभ्र राहील असा अंदाज आहे. तर, हिमालयावरून वाहत येणाऱ्या शीतलहरींनी जोर धरला असून आता या शीतलहरींचा परिणाम जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा राज्यांमध्ये होताना दिसत आहे. तर, राजस्थानात जैसलमेरच्या तप्त वाळवंटातही रात्रीच्या वेळी तापमानात घट होत आहे. अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांमध्ये डोंगराळ भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला असून, मैदानी क्षेत्रांमध्येही गारठा वाढण्यास सुरुवात झाल्यानं देशात हिवाळा सुरू झालाय, पण फक्त उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

FAQ

मोंथा चक्रीवादळ काय आहे आणि त्याचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होत आहे?
मोंथा चक्रीवादळ ही एक कमी तीव्रतेची प्रणाली आहे जी आता मध्य भारताच्या दिशेने सरकत आहे. यामुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे, विशेषतः उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात. मात्र, सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा परिणाम समान नाही

पुढील २४ तासांमध्ये महाराष्ट्रात कोणत्या भागांत पाऊस पडेल?
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांत ताशी 30-40 किमी वेगाच्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विदर्भात यलो अलर्ट जारी आहे. 

राज्यात तापमान कसे असेल आणि कोणते बदल अपेक्षित आहेत?
पुढील 24 तासांत राज्यभर तापमानात वाढ होईल. काही भागांत पहाटेच्या वेळी गारठाही जाणवेल, ज्यामुळे एकाच वेळी तीन ऋतूंचा (पावसाळा, उष्णता आणि थंडी) परिणाम दिसेल.

