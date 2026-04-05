1000 किलोमीटर लांबीचा वादळी ढग जवळ येतोय; राज्यात वारं फिरलं, 'या' जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस थैमान घालण्याचा इशारा

Maharashtra Weather News : एप्रिल महिना म्हटला की उष्णतेच्या लाटेला सुरुवात असते. पण यंदा हवामानाने आपली स्थिती अशी बदलली आहे की, वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडताना दिसतोय सगळीकडे. भारतीय हवामान विभागाने इशारा दिलाय की, हे अस्थिर हवामान अजून संपलेले नाही. पुन्हा एकदा, एका शक्तिशाली पश्चिमी वाऱ्याने संपूर्ण हवामान प्रणालीला हादरवून सोडलंय. उत्तर आणि मध्य भारतातील हवामानाने अचानक धोकादायक वळण घेतले असून, आज, रविवारी, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांना हवामान विभागाने यलो अलर्टचा इशारा दिला आहे. काही भागांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कोकण मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवविला आहे. तसंच आर्द्रता अधिक असल्याने उकाडा तीव्र जाणवणार आहे.
महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात रविवारी ठिकठिकाणी पाऊस, वादळ आणि गारपीट होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिली आहे. 6 एप्रिलपर्यंत विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ या भागातच हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अशा स्थितीत 7 एप्रिलपासून पुन्हा उकाड्यात वाढ होण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने दिला आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत वातावरणात बदल पाहिला मिळणार आहे. काही ठिकाणी वाऱ्यांचा वेग वाढून पावसाच्या हलक्या सरी बरसणार आहे. तर जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यात कोणताही अर्लट नाही. मात्र, काही भागांत वातावरण ढगाळ राहून वादळी वाऱ्यांसह पावसाच्या सरी कोसळण्याची अधिक शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
तर नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. याच विभागात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. जालना, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी ढगाळ वातावरणासह वादळी वाऱ्याच्या पावसाचे संकेत दिले आहेत.
हवामान विभागाने सांगितलं की, 1000 किलोमीटर लांबीचा वादळी ढग जवळ येतोय, ही धोकादायक हवामान प्रणाली आता उत्तर भारताकडून मध्य भारताकडे सरकत आहे. रविवारी, झाशी, ग्वाल्हेर आणि उत्तर मध्य प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये तीव्र वादळ आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी 60-70 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे झाडे, विजेचे खांब आणि तात्पुरत्या बांधकामांचे नुकसानाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.