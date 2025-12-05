Maharashtra Weather News : धुक्यात हरवली वाट...आठवड्याचा शेवट थंडीनंच! कुठे वाहणार शीतलहरी?

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रामुख्यानं (Uttarakhand, Himachal Pradesh, jammu and kashmir) उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि काश्मीरच्या खोऱ्यात पर्वतीय भागांवर बर्फाची चादर पाहायला मिळत आहे. तर, मैदानी भागांमध्येही किमान तापमानात घट पाहायला मिळत आहे. दक्षिण किनारपट्टीवर कमी दाबाच्या पट्ट्याची स्थिती असल्यामुळं केरळ आणि तामिळनाडूसह आंध्र प्रदेशात मात्र पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दोन्ही स्थितींचा कमीजास्त परिणाम महाराष्ट्रावर दिसून येत आहे. ज्यामध्ये राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानात चढ- उतार झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 48 तासांनंतर राज्यात सध्या जाणवतो आहे त्याहून गारठा अधिक वाढणार असून, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात ही स्थिती असेल. कोकणासह कोल्हापूर, सातारा आणि पुण्यातील घाट क्षेत्रावरसुद्धा थंड हवेचे झोत वाहणार असून, सोबत दाट धुक्याची चादर आणणार आहेत. ज्यामुळं या भागांमध्ये दृश्यमानता कमी होईल. राज्यात किमान तापमानाचा आकडा सरासरी 8 अंशांदरम्यान राहणार असून, कमाल तापमान 30 ते 32 अंशांदरम्यान राहणार असल्याचा प्राथमिक अंदात वर्तवण्यात आला आहे.
गेल्या 48 तासांसाठी राज्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला होता. ज्यानंतर ही लाट ओसरली असली तरीही गारठा मात्र कायम आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येही गुलाबी थंडी अनुभवायला मिलत असून, रात्री आणि पहाटेच्या वेळी ही स्थिती अधिक अनुभवता येत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हवामानाची ही स्थिती अन् राज्यातील गारठा कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आहे. या स्थितीस कोकण अपवाद ठरणार असून, तिथं मात्र दिवसा तापमानाचा पारा वाढणार असल्यानं उष्णतेचा दाह सोसावा लागू शकतो. दिवस मावळतीला गेल्यानंतर मात्र तापमानात किंचित घट अपेक्षित असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Max. Temperature: No large change in maximum temperature over Maharashtra region during next 4-5 days.
Min. Temperature: No large change in minimum temperature over parts of Maharashtra region during next 5 days and fall by 2-3deg C thereafter.
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) December 4, 2025
पुणे- 28.3/ 12.9
धुळे- 28.5/ 8.7
जळगाव- 28.4/ 12.5
कोल्हापूर- 29.7/ 19.5
महाबळेश्वर- 24.9/ 12.9
सातारा- 30.7/ 15.5
मुंबई- 33.0/ 21.7