थंडीनं ओलांडली महाराष्ट्राची वेस! आता चाहूल फक्त होरपळीची..., हवामान बदलांचा नागरिकांवर 'असा' परिणाम

Maharashtra Weather News : फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रासह देशभरात हवामानाचे तालरंग बदलण्यास सुरुवात झाली असून, आता हिमालय क्षेत्रात नव्यानं एक पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असून, त्यामुळं पुढील काही दिवस उत्तर भारतात तुलनेनं थंडीचा कडाका कमी झाला असला तरीही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणासह उर्वरित राज्यांमध्ये गारठा कायम असेल. तर काही भागांमध्ये पावसाचाही इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान मेघगर्जनेसह देशाच्या राजधानीत पावसाचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रातही हवामान बदलांचं सत्र सुरू असून, तापमानवाढीमुळं नागरिकांच्या आरोग्यावर या स्थितीचा परिणाम होताना दिसत आहे. राज्यात कमाल तापमानाचा आकडा सरासरी तीस अंशांच्या पुढं गेला असून, त्यामुळं आता उन्हाळ्याच्या पर्वास सुरूवात झाली असून थंडीनं राज्याची वेस ओलांडल्याचं स्पष्ट होत आहे.
कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात उष्मा जाणवण्यास सुरूवात झाली असून हवेतील गारठ्याची जागा आता उष्ण वारे घेत असल्याची जाणिव होत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा हवामानाची ही स्थिती कायम असून, येत्या दिवसांच उकाडा आणखी वाढेल असा अंदाज आहे. देशाच्या दक्षिण किनारपट्टीवर अरबी समुद्रामध्ये सध्या केरळ आणि नजीकच्या किनाऱ्यांपासून 1.5 किमी उंचीवर चक्राकार वारे निर्माण होत असल्यानं केरळपासून कर्नाटकपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. ज्यामुळं दक्षिण भारतात पावसाच्या सरींचीसुद्धा शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
देशाच्या दक्षिणेसह उत्तरेकडे होणाऱ्या हवामान बदलांचा संमिश्र परिणाम महाराष्ट्रावर पाहायला मिळत असून, पुढील 24 तासांमध्ये राज्यातील हवामान अंशत: ढगाळ असेल आणि हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखसह उत्तराखंडमध्ये अतीव उंचीवर असणाऱ्या भागांमध्ये तूफान हिमवृष्टी सुरू झाली असून पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हिमाचलमधील चंबा, कुल्लू आणि किन्नौर जिल्ह्यांमध्ये या स्थितीला अनुसरून ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आहे. देशातील हवामान बदलांचं हे सत्र 8 फेब्रुवारीपर्यंत कायम राहणार असून झंझावात यास सक्रिय असणार असल्याचं हवामान तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे.