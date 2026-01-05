English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weather News : हिमालयावरून येणाऱ्या शीतलहरीचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम? ढगाळ वातावरणानं चिंतेत भर...

Maharashtra Weather News : स्वेटर सोबत बाळगावं की छत्री? हिवाळ्यातच पावसाळी ढगांचं सावट... हवामानात का होतायत असे बदल? पुढील 24 तासांत महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान?   

सायली पाटील | Updated: Jan 5, 2026, 08:06 AM IST
Weather News : हिमालयावरून येणाऱ्या शीतलहरीचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम? ढगाळ वातावरणानं चिंतेत भर...
Maharashtra weather news 5 January 2026 cold wave in mountain kashmir himachal uttarakhand temprature changes in mumbai vidarbha nashik latest update

Maharashtra Weather News : उत्तरेकडील राज्यांमध्ये बहुतांशी कडाक्याची थंडी पडली असली तरीही काही भागांमध्ये मात्र पाऊसही हजेरी लावत आहे. परिणामस्वरुप सबंध देशावर या स्थितीचा परिणाम होत असून, दक्षिण भारतातील किनारपट्टी क्षेत्रावर होणाऱ्या बदलांमुळं महाराष्ट्रात कुठं कडाक्याची थंडी तर कुठं ढगाळ वातावरण असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. पुढील 24 तासांत हे बदल कायम राहणार असून, पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी थंडीचा कडाका वाढल्याचं चित्र असेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये अंशत: ढगाळ वातावरण. धुक्याची चादर दृश्यमानतेवर करणार परिणाम. शहरात सरासरी कमाल तापमान 31 अंश सेल्सिअस तर, किमान सरासरी तापमान 20 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. देशात सध्या काही भागांमध्ये किमान तापमान 10 अंशांहून अधिक असल्यानं थंडीचा कडाका काहीसा कमी झाला असला तरीही गारठा मात्र कायम आहे. कुठं धुक्याची चादर तर, कुठं दवबिंदू पाहायला मिळत आहे. दरम्यान हिमालयातील वाऱ्यांची सतत बदलणारी स्थिती पाहता त्यांमुळं प्रामुख्यानं महाराष्ट्राच्या किमान तापमानात 2 ते 4 अंशांची घट होण्याचा इशारा आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि  मराठवाड्यात हवामान कोरडं राहण्याचा अंदाज आहे. तर, कोकणात मात्र काहीसं दमट हवामान प्रामुख्यानं दुपारच्य प्रहरांमध्ये पाहायला मिळेल. 

देशात पुन्हा वाढणार थंडीचा कडाका...

पुढील सात दिवसांमध्ये मध्य भारत आणि उत्तर भारतात धुक्याच्या लाटेमुळं परिस्थिती अधिक गंभीर होणार असल्याचा इशारा केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवला आहे. हवामान विभागाच्या साप्ताहिक अंदाजानुसार 5 ते 8 जानेवारीदरम्यान पंजाब, हरियाणा, चंदीहढमध्ये थंडीची लाट तीव्प होणार आहे. 

राजस्थानमध्ये 5 ते 9 जानेवारीदरम्यान तर, पूर्व राजस्थानात 10 जानेवारीला थंड वारे वाहणार असून, पुढच्या 48 तासांनंतर हे बदल झपाट्यानं वाढतील. ज्यामुळं येता काळ हा कडाक्याच्या थंडीचा असेल असा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या हिमालयाच्या पश्चिमेकडे पावसाची शक्यता असून, त्याच्या परिणामांमुळं हवामानात हे बदल होत आहेत. 

काश्मीरमध्ये हिमवर्षाव सुरूच...

जम्मूमध्ये थंडीचा कडाका कायम असून प्रामुख्यानं काश्मीरच्या खोऱ्यात तापमान 2 अंशांनी घसरलं आहे. ज्यामुळं इथं शीतलहर आणखी तीव्र झाली असून, गुलमर्ग हा भाग सर्वाधिक थंड ठरत आहे. काश्मीरच्या खोऱ्यात पारा उणे 5 अंशांहूनही खाली येत असून, त्यामुळं पुढील 48 तासांमध्ये इथं हिमवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. धुक्याचं प्रमाणही सातत्यानं वाढत असल्यानं सध्या संपूर्ण उत्तर भारतता वाहतुकीचे सर्व मार्ग आणि सेवा प्रभावित झाल्याचं चित्र आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai rainWintermaharashtra weather 5 January 2026weather forecast

इतर बातम्या

जय भानुशाली आणि माही विज यांचा 14 वर्षांचा संसार मोडला ; 20...

मनोरंजन