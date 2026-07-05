/आज घरातूनच घ्या पावसाचा आनंद! आज पुन्हा रेड अलर्ट, मुंबई, कोकणपासून विदर्भात कसं असेल हवामान?

अख्खा जून महिना कोरडा गेल्यानंतर अखेर जुलै महिन्याच्या सुरुवात जोरदार पावसाने झाली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यात धो धो पाऊस कोसळतोय. मुंबईतही पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. आज रविवारच्या दिवशीदेखील हवामान विभागाच्या इशारामुळे लोकांना घरात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषत: कोकण आणि घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्राला बद्दल बोलायचं झालं तर हलका ते मुसळधार पाऊस राहणार आहे. आज रविवारी 5 जिल्ह्यांना रेड, 10 जिल्ह्यांना ऑरेंज तर 14 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे. आजही मुंबई, ठाणे, पालघरला पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात पावसाने दमदार हजेरी लावली असून पुढील काही तास राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत.. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार.. पुढील 4 दिवस राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.. या पार्श्वभूमीवर काही जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून प्रशासनाने नागरिकांना विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचं आणि सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय.. वाढत्या पावसाचा जोर पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून काही भागांतील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय.. प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्राचा घाटमाथा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर राहू शकतो..
मुंबई आणि उपनगर परिसरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मुंबई शहरासह रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट देण्यात आलायं. या जिल्ह्यांमध्ये 6 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यतायं.
कोकणातही पावसाचं धुमशान सुरु आहे. रायगड, रत्नागिरीत तुफान पाऊस पडत असून आंबा नदीनं धोका पातळी ओलांडली. तर माणगाव तालुक्यातला देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हाणी घाट परिसरात निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढील चार तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. दोन दिवसांपासून नाशिकमध्ये पावसाच्या सरी कोसळतायेत. नाशिकमध्ये गेल्या 24 तासांत 18.4 मिमी इतकी पावसाची नोंद झाली आहे.
जळगावसह भंडाऱ्यात तुफान पाऊस सुरु आहे. हतनूर धरणाचे 22 दरवाजे एक मीटरनं उघडले तर गोसीखुर्दचे सर्व दरवाजे उघडले आहेत. वैनगंगा नदीलगतच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
पालघरमध्ये खामलोली गावात प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रस्त्याची उंची वाढवल्याने पाण्याचा निचरा होत नाहीये. तसंच अनेकांच्या घरात हे पाणी शिरल्याचं समोर आलंय. रस्त्याची उंची वाढल्याने पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नसल्यामुळे पाणी घरात शिरल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. दरम्यान या प्रकरणी प्रशासनांना तात्काळ दखल घेऊन नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी येथील रहिवाशी करीत आहेत.