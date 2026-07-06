/प्रचंड ताकदीनं वारे वाहणार, आभाळातून संकट बरसणार; कोकण, घाटमाथ्यासह मुंबईलाही धोका, कारण काय?

मुंबई | मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवामान विभागानं सतर्कतेचा इशारा देश पावसाचा बेफाम मारा होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. ज्यामुळं सोमवार, 7 जुलै रोजी शहरातील शाळा- महाविद्यालयं बंद ठेवण्यात आल्या आहत. राज्यातही अशीच काहीशी स्थिती असून, घाटमाथ्यापासून ते कोकणापर्यंत पावसाचा जोर काही कमी होण्याचं नाव घेत नसल्यानं जनजीवन पुरतं विस्कळीत झालं आहे. या संपूर्ण पाऊसमानामुळे हवामानशास्त्र विभागानं राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना रेड, ऑरेंज आणि यलो अलर्ट दिला आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार रायगड, नाशिक, पुणे, सातारा, मुंबई इथं अतिमुसळधार पावसाच्या शक्यतेमुळं रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, कोकण घाटमाथ्यावर ऑरेंड अलर्ट देण्यात आला आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोर, राजगड आणि मुळशी तालुक्यांच्या घाटमाथ्यावर गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. वरंधा, ताम्हिणी आणि मढी घाटात अतिवृष्टी झाली असून ताम्हिणी घाटात रस्ता खचल्याने रात्रीपासून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. प्लस व्हॅली परिसरात पाणी साचल्याने घाट बंद करण्यात आलाय. वरंधा घाट किंवा ताम्हिणी घाटातून प्रवास करणे टाळावे असं आव्हानही करण्यात आलं आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि भोर तालुक्यांत मुसळधार पावसाने जोर धरला आहे. डोंगराळ भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. मागील 24 तासांमध्ये मावळमधील उजनी परिसरात तब्बल 510 मिलिमीटर, तर भोर तालुक्यातील हिरडोशी येथे 303 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सततच्या पावसामुळे नद्या-ओढे दुथडी भरून वाहत असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मावळ उजनी खंडाळा भागात 510 मिलिमीटर पावसाची नोंद. मावळ पवना परिसरात 348 मिलिमीटर पावसाची नोंद. भोर हिरडोशी भागात 303 मिलिमीटर. शिरगाव 284 मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला आहे.
मान्सून सर्वदूर सक्रीय झालेला असतानाच बंगालच्या उपसागरात वायव्येला ओडिशाच्या उत्तरेलगत कमी दाबाचं तीव्र क्षेत्र तयार झालं आहे. रविवारी ही प्रणाली ओडिशाच्या बालासोरपासून 50 किमी आग्नेयेकडून पश्चिम बंगालच्या नैऋत्येकडे सरकली. ज्यामुळं येत्या काळात ही प्रणाली छत्तीसगढकडे पुढे जमिनीवर येण्याची शक्यता आहे. हवामानाच्या या प्रणालीसह अरबी समुद्रातील वाऱ्याच्या वेगवान झोतामुळं पावसासह वाऱ्याचाही वेग वाढत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गवर मुसळधार पावसामुळे रायगडमधील वाकण नाक्याच्या दक्षिणेला रस्त्यावर पाणी साचल्याने रविवाकी सकाळी 11:30 पासून दोन्ही बाजूंनी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. यावेळी अनेक तास मैलोन्मैल गाड्यांच्या रांगा लागल्याच चित्र पाहिला मिळालं होतं. तर, कोकणात जाणारी वाहतूक प्रचंड प्रमाणात प्रभावित होत अनक क्षेत्रांमध्ये ठप्प झाल्यानं रस्तेप्रवासाचा खोळंबा झाला होता.