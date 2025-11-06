तापमानात झालेली किंचितशी घट हिवाळ्याची सुरुवात? राज्याच्या कोणत्या भागात कसं असेल हवामान? पाहा...

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात मुक्काम वाढवणारा पाऊस आता खऱ्या अर्थानं माघार घेताना दिसत असून हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमधून पावसाळी ढगांनी माघार घेतली आहे. तर, काही भागांमध्ये असणारं ढगाळ वातावरण इथंही अपवाद ठरत आहे. यामध्ये कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राचा समावेश आहे.
हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनुसार पुढील काही तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्रासह कोकणाच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी इतका असेल. जिथं मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरींचं पूर्वानुमान आहे. फक्त पाऊसधारा नव्हे, तर यादरम्यान मेघरगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाचासुद्धा अंदाज आहे. उर्वरित जिल्ह्यात हवामान कोरडं राहणार असून, सकाळच्या वेळी सूर्यप्रकाश आणि दिवस मावळतीला गेल्यानंतर काहीसा गारठा जाणवणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा हवामानाचा असाच अंदाज कायम असून अंशत: ढगाळ वातावरण आणि पावसाची क्वचित हजेरी वगळता शहरात बहुतांश भागांमध्ये दुपारचा उकाडा अधिक तीव्रतेनं जाणवेल. तर, पहाटेच्या वेळी हवेत किंचित गारठा जाणवेल. याच गतीनं राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये धीम्या गतीनं तापमानात घट होण्यास सुरुवात होईल असाही अंदाज आहे. राज्यातील एकंदर हवामानाची स्थिती पाहता ही हिवाळ्याची सुरुवात आहे का? तर, पूर्णत:नाही, मात्र नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांनंतर मात्र किमान तापमानात सातत्यानं घट होण्यास सुरुवात होऊन राज्यावर थंडीचा कडाका प्रभाव पाडताना दिसेल.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया https://t.co/jw7yrf9chD भेट घ्या. pic.twitter.com/lX86vy6EvX
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) November 5, 2025
महाबळेश्वर, निफाड, गोंदिया, भंडारासह कोकणातील घाटमाथ्यावर पहाटेच्या गारठ्यामध्ये वाढ झाली असून, निचांकी तापमानाचा आकडा सध्या महाबळेश्वर इथं नोंदवण्यात आला असून 12.6 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. थोडक्यात येत्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील तापमानाच चढ- उतारांची नोंद करण्य़ात येणार असून, त्यामुळं नागरिकांच्या आरोग्यावरही या तापमान प्रणालीचा परिणाम होऊ शकतो असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात पावसाची सद्यस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रात पाऊस आता खऱ्या अर्थाने माघार घेत आहे. हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्याच्या बहुतांश भागांमधून पावसाळी ढगांनी माघार घेतली आहे. मात्र, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही भागांमध्ये ढगाळ वातावरण कायम आहे.
कोणत्या भागात पुढील काही तासांत पाऊस अपेक्षित आहे?
हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनुसार, पुढील काही तासांमध्ये मध्य महाराष्ट्रासह कोकणाच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी अपेक्षित आहेत. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30-40 किमी इतका असेल, तसेच मेघरगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे.
उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हवामान कसे असेल?
उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहणार आहे. सकाळच्या वेळी सूर्यप्रकाश जाणवेल आणि दिवस मावळतीला काहीसा गारठा अनुभवता येईल. तापमानात धीम्या गतीने घट होण्यास सुरुवात होईल.