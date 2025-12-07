English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : थंडीचा कहर! विकेंडला हवामानाचा काय प्लान?

महाराष्ट्रात हवामानात लक्षणीय बदल होत असून तापमानात झपाट्याने घट होत आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी आज पुन्हा एकदा थंडीचा इशारा देण्यात आला आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 7, 2025, 06:26 AM IST
उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा परिणाम मध्य महाराष्ट्रावर होत आहे. आज, 7 डिसेंबर रोजी राज्यात अंशतः ढगाळ आकाश आणि थंड हवामान राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, थंडीच्या लाटेच्या शक्यतेमुळे मध्य महाराष्ट्रासाठी पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे. बुधवारसाठी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हवामान अंदाज जाणून घेऊया.

आज पुण्यात थंडीची लाट येत आहे. किमान तापमान 12 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. पुण्यातही थंडीची लाट येत आहे. कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आणि किमान तापमान 12 अंश सेल्सिअसवर राहिले. पुण्यातील घाटमाथा परिसरातही पिवळा इशारा देण्यात आला आहे तसेच थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे.

सातारा जिल्ह्यातील तापमान वाढत आहे आणि मंगळवारी पारा 29.7 अंश सेल्सिअसवर राहिला. किमान तापमान 13 अंश सेल्सिअसवर राहिले. आज सातारा जिल्ह्यात किमान आणि कमाल तापमान 11 ते 29 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कमाल तापमान 16 अंश सेल्सिअससह अंशतः ढगाळ राहील. किमान तापमान 28 अंश सेल्सिअस राहील. हवामान खात्याने आज दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण राहील आणि दंव कमी होईल असा अंदाज वर्तवला आहे.

सोलापूर हे थंड ठिकाण आहे आणि पारा घसरत आहे. आज कमाल तापमान 32 अंश आणि किमान तापमान 14 अंश सेल्सिअस राहील. गेल्या 24 तासांत सांगली जिल्ह्यात किमान तापमान 15.1 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. आज जिल्ह्यातील तापमान 30 अंश सेल्सिअस राहिले. तसेच किमान तापमान 13 अंश सेल्सिअस राहील. सांगलीमध्ये आश्चर्यकारक तापमान, तिशीच्या पलीकडे असूनही, तापमानात चढ-उतार जाणवत होते.

थंडीची लाट येण्याच्या शक्यतेमुळे हवामान विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यासाठी पिवळा इशारा जारी केला आहे. सुपीक जिल्ह्यातील वातावरण दिवसभर थंड राहील. वाढत्या थंडीची परिस्थिती नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.

