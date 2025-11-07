English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : हिवाळ्याला सुरुवात? महाराष्ट्राच्या हवेत गारवा; सागरी वारे मात्र पुढच्या 48 तासात भरवणार धडकी...

Maharashtra Weather News : हवेत जाणवणारा किंचित गारठा पाहता हिवाळा सुरू झाला का, हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. मात्र सध्याही तग धरून असणाऱ्या पावसाळी ढगांचं करावं तरी काय?   

सायली पाटील | Updated: Nov 7, 2025, 07:57 AM IST
Maharashtra Weather News : हिवाळ्याला सुरुवात? महाराष्ट्राच्या हवेत गारवा; सागरी वारे मात्र पुढच्या 48 तासात भरवणार धडकी...
Maharashtra weather News 7 november 2025 rain predictions in next 48 hours along with slight cold wave temprature latest update

Maharashtra Weather News : हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये दक्षिण कोकण, गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रामध्ये मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरुपातील पावसा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वागणार असल्याचा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे. राज्यात बहुतांशी वातावरण कोरडं असलं तरीही, सागरी वाऱ्यांच्या दिशेत होणरे बदल पाहता पावसाचं सावट अद्यापही पूर्णत: टळलं नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

महाराष्ट्रात कधी सुरू होणार कडाक्याची थंडी? 

सध्याच्या घडीला महाबळेश्वर, निफाड, नागपूर, नाशिक इथं पहाटेच्या वेळी तापमानात बहुतांशी घट होताना दिसत असून, पाऊस पूर्णत: परतल्यानंतरच राज्यात थंडीचा कडाका वाढताना दिसणार आहे. पुढील 2 ते 3 दिवसांनंतर राज्यातील किमान तापमानात घट होणार असून, खऱ्या अर्थानं थंडीची चाहूल लागेल असं तेव्हाच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असणाऱ्या गुजरातमध्येसुद्धा किमान तापमानात घट होणार असून, धीम्या गतीनं ही थंडी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तग धरेल.       

सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात कोकणाचा दक्षिण किनारा आणि दक्षिण मध्यमहाराष्ट्र वगळता उर्वरित भागांमध्ये पावसाची चिन्हं नाहीत. मात्र सातारा आणि कोल्हापूरातील घाटमाथा यास अपवाद ठकच आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरामध्येसुद्धा पुढील 24 तास हे ढहाळ वातावरणाचे राहणार असून, पहाटे हलका गारवा जाणवू शकतो असा प्राथमिक अंदाज आहे. 

उत्तर भारतात हिमवर्षाव, दक्षिण भारतात वादळी पाऊस... 

महाराष्ट्रात अवकाळीचं सावट आणि हिवाळ्याची चाहूल असं काहीसं वातावरण असतानाच उत्तर भारतात थंडीचा कडाका वाढत आहे. ज्यामुळं तिथून वाहणाऱ्या शीतलहरी राज्यावरही परिणाम करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दरम्यान, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागांमध्ये येत्या दोन ते तीन दिवसांत तूफान हिमवर्षाव होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ज्यामुळं स्थानिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

दक्षिण भारतावर मात्र पावसाचं सावट असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राच्या पूर्वमध्य क्षेत्रावर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असून तो तामिळनाडू आणि कर्नाटकला छेदून पुढं जात आहे. ज्यामुळं केरळासह या दोन्ही राज्यांमध्ये पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. पुढील 48 तासांमध्ये या राज्यांच्या किनारपट्टी भागांना सागरी वारे आण जोरदार पावसाचा मारा सोसावा लागू शकतो असा सावधगिरीचा इशारा IMD नं जारी केला आहे. 

FAQ

पुढील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्रात कुठल्या भागात पावसाची शक्यता आहे?
दक्षिण कोकण, गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरुपातील पावसाची शक्यता आहे. यासोबत वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी असू शकतो.

महाराष्ट्रात कडाक्याची थंडी कधी सुरू होईल?
पावसाचे सावट पूर्णपणे टळल्यानंतर, म्हणजे पुढील 2 ते 3 दिवसांनंतर राज्यातील किमान तापमानात घट होईल आणि थंडीची चाहूल लागेल. सध्या महाबळेश्वर, निफाड, नागपूर, नाशिक येथे पहाटेच्या वेळी तापमान कमी होत आहे.

महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात सध्या पावसाची चिन्हे नाहीत?
कोकणाचा दक्षिण किनारा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र वगळता उर्वरित भागांमध्ये पावसाची चिन्हे नाहीत. मात्र, सातारा आणि कोल्हापूरातील घाटमाथा हे अपवाद आहेत.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

