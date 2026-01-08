English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
Weather News : पावसासह थंडीच्या लाटेचा इशारा; राज्यात कुठं वाढला गारठा? हवामानाचा अंदाज, काश्मीर ते कन्याकुमारी व्हाया महाराष्ट्र...

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील हवामान बदल आता सातत्यानं पाहायला मिळत असून, या बदलांमुळं राज्याच्या तापमानात चढ- उतार पाहायला मिळत आहेत. काय आहे पुढील 24 तासांसाठीचा अंदाज? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Jan 8, 2026, 07:08 AM IST
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरणामुळं राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्ये पावसाळी आणि काहीसं दमट हवामान पाहायला मिळालं, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात मात्र उत्तरेकडून येणाऱ्या शीतलहरींचा प्रभाव सर्वाधिक दिसून आला. पुढील 24 तासांसाठी हा अंदाज कायम असेल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. असं असलं तरीही राज्यात तापमानात चढ- उतार अपेक्षित असून, मुंबई शहरात तापमान काहीसं उन्हाळ्याची जाणीवच करुन देणारं असेल. पहाटेची वेळ मात्र यास अपवादत ठरेल. कोकणातही काहीशी अशीच स्थिती पाहायला मिळेल.

हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार शहरात सकाळच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात धुक्याची चादर असेल, ज्यामुळं दृश्यमानता प्रभावित होईल. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हीच स्थिती असेल. यादरम्यान कमाल आणि किमान सरासरी तापमान अनुक्रमे 32 अंश ते 19 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. मागील 24 तासांमध्ये नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी पावसानं हजेरी लावली, ज्यामुळं इथं पहाटेच्या वेळी धुकं आणि दवबिंदू दिसून आले. तर, हवेत गारवा जाणवला. असं असलं तरीही या पावसाळी क्रियेमुळं राज्यात तापमानात 2 ते 3 अंशांनी वाढ होऊ शकते असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. थोडक्यात राज्यात थंडीची लाट नसली तरीही गारठा मात्र कायम असेल आणि दुपारच्या वेळी मात्र सूर्याचा दाह सोसेनासा होईल. तर कुठं बोचरे वारे पाठ सोडणार नाहीत. 

दक्षिणेकडील राज्यांना पावसाचा इशारा... 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं देशातील 3 राज्यांसाठी पावसाचा इशारा दिला आहे. यामध्ये दक्षिणेकडे येणाऱ्या तामिनळनाडू, केरळ आणि अंदमान- निकोबार बेट समुह यांचा समावेळ आहे. इथं किनारपट्टी क्षेत्रात ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहणार असून पाऊस कोसळण्याच्या अंदाज असल्यानं मासेमारांनाही समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेसुद्धा वाचा : ओळखा पाहू... 27 वर्षांपूर्वीचा 'तो' एक चित्रपट, जो फ्लॉप ठरला; पण, 12 गाणी आजही तितकीच लोकप्रिय, तेव्हाचा अभिनेता आज सुपरस्टार!

 

उत्तर भारतात 29 शहरांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा... 

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार देशात 8 जानेवारीला 29 शहरांना थंडीच्या भीषण लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात अयोध्या, प्रयागराज, बिजनौर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, आगरा, अलीगढ़, टुंडला , गौतम बुद्ध नगर इथं थंडीची लाट आणखी तीव्र असेल. उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागांमध्ये बर्फवृष्टीचा इशारा असेल. ज्यामुळं मैदानी भागांमध्ये पारा घसरू शकतो. प्रामुख्यानं चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आणि रुद्र प्रयाग इथं थंडीचा कडाका वाढेल. हिमाचलही यास अपवाद नसून, ताबो, कल्पा, मनाली, लाहौल, स्पितीचं खोरं, अटल टनल, रोहतांग, कोकसर इथं जोरदार बर्फवृष्टीचा इशारा आहे, काश्मीरच्या खोऱ्यातही पारा उणे 2 ते 3 अंशांवर जाईल. ज्यामुळं इथं स्थानिकांसह या राज्यांमध्ये पर्यटनासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

