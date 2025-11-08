English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : स्वेटर, कानटोप्या बाहेर काढा! झोंबणाऱ्या गार वाऱ्यासह राज्यात थंडीची चाहूल, महाबळेश्वरमध्ये पारा 13 अंशांवर

Weather News Latest Update : राज्यासह देशाच्या उत्तरेकडील भागांमध्ये हिमवर्षाव... पर्वतीय भागांमध्ये हिमवृष्टी.... पाहा काश्मीरपासून थेट कन्याकुमारीपर्यंतच्या हवामानाचा आढावा...   

सायली पाटील | Updated: Nov 8, 2025, 07:21 AM IST
Weather News Latest Update : देशभरात अपेक्षेहून अधिक काळासाठी मुक्कामी असणाऱ्या मान्सूननं आता माघार घेतली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अद्यापही पावसाचं सावट कायम असून, हा मान्सून नसून समुद्रात निर्माण होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यासह चक्राकार वाऱ्यांचा परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यानच्या काळात आता देशभरात थंडीचं पर्व सुरू झालं असून, खऱ्या अर्थानं हिवाळा सुरू झाल्याच्या वृत्तावर केंद्रीय हवामान विभाग अर्थात IMD नं शिक्कामोर्तब केलं आहे. 

महाराष्ट्रात तूर्तास पावसाची शक्यता नाही, आता दिवस गार वाऱ्याचे... 

हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात सध्या पावसाची शक्यता नसून काही भागांमध्ये ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल. मात्र, पावसाची शक्यता फारशी नसून ढगाळ वातावरणामुळे काही प्रमाणात उकाडा जाणवेल. तर काही भागांमध्ये दिवस मावळतीला गेल्यानंतर झोंबणारा गार वारा थंडीची चाहूल देऊन जाईल असं सांगण्यात आलं आहे. 

राज्यात सथ्या नाशिक, पुणे, सातारा, कोकण इतकंच काय तर मुंबईतही पहाटेच्या तापमानाच बहुतांशी घट पाहायला मिळत असून, येत्या काही दिवसात थंडीचा जोर वाढण्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

यंदाच्या वर्षी पावसाच्या मुक्कामानं हिवाळ्याचं गणित बिघडवलं. मात्र, आता पावसानं उघडीप दिल्यानं हवा कोरडी होत असून, निरभ्र आकाशामुळं किमान तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात पावसाचा अंदाज नसून, मावळतीच्या वेळेसह पहाटेच्या वेळी गारवा जाणवेल. तर, घाटमाथ्यावर धुक्याची चादर पाहायला मिळेल. यादरम्यान दृश्यमानतेवर परिणाम होणार असल्याचाही इशारा देणअयात आला आहे. 

पुढील चार दिवसांमध्ये विदर्भासह मराठवाड्यामध्ये तुरळक भागांमध्ये ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, खऱ्या अर्थानं राज्यात 15 नोव्हेंबरनंतर सुरुवातीला गुलाबी आणि त्यामागोमाग हुडहुडी भरवणारी थंडी पडेल अशी शक्यता आहे. राज्यात सध्या महाबळेश्वरमध्ये किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली असून, इथं पारा 13 अंशांपर्यंत खाली आल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर, निफाडमध्येही चित्र वेगळं नाही. पुणे आणि नागपूरमध्ये तापमानाचा किमान आकडा 19 अंशांवर असून, नाशिकमध्ये हा आकडा 16 अंशांवर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

उत्तरेकडे थंडीचा कहर.... 

देशात्या अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला असून, प्रामुख्यानं हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बहुतांश भागांमध्ये पारा शुन्याहूनही कमी झाला आहे. लाहौल स्पितीमध्ये थंडीमध्येच पावसाच्या हजेरीनं तापमानात आणखी घट झाली आहे. तर, जम्मू काश्मीरच्या खोऱ्यासह उत्तराखंडमध्येसुद्धा पर्वतरांगांमध्ये हिमवृष्टीनं हजेरी लावली असून, पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहण्याचा अंदाज आहे. 

FAQ

मान्सूनने माघार कधी घेतली?
मान्सूनने अपेक्षेहून अधिक काळ मुक्काम केल्यानंतर आता माघार घेतली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अद्याप पावसाचे सावट कायम आहे, परंतु हे मान्सून नसून समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे होणारे चक्राकार वारे आहेत.

देशभरात थंडी कधी सुरू झाली?
IMD ने देशभरात थंडीचे पर्व सुरू झाल्याची पुष्टी केली आहे. यंदाच्या वर्षी पावसामुळे हिवाळ्याचे गणित बिघडले होते, परंतु आता पावसाने उघडीप दिल्याने हवा कोरडी होत असून, किमान तापमानात घट सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता आहे का?
सध्या महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता नाही. काही भागांमध्ये ढगाळ वातावरण राहील, ज्यामुळे उकाडा जाणवेल.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

