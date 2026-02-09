English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Maharashtra Weather News : काळजी घ्या! महाराष्ट्रात पुन्हा... उन्हाळ्याची चाहूल देत हवामानात मोठे बदल, पाहा कुठं काय घडणार

Maharashtra Weather News : काळजी घ्या! महाराष्ट्रात पुन्हा... उन्हाळ्याची चाहूल देत हवामानात मोठे बदल, पाहा कुठं काय घडणार

Maharashtra Weather News : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार फक्त देशाच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रातही हवामान बदलांस सुरुवात झाली असून आता उन्हाळ्याची चाहूल लागत असतानाच पुन्हा एकदा काही अनपेक्षित बदलांचे संकेत मिळाले आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Feb 9, 2026, 09:00 AM IST
Maharashtra Weather News : काळजी घ्या! महाराष्ट्रात पुन्हा... उन्हाळ्याची चाहूल देत हवामानात मोठे बदल, पाहा कुठं काय घडणार
maharashtra weather news 9 february 2026 temprature changes summer Mumbai thane konkan vidarbha north india cold wave subsides alert latest news

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार देशाच्या पवर्वतीय राज्यांमध्ये उत्तरेस एक नवी हवामान प्रणाली सक्रिय होत आहे. ज्यामुळं उंच भागांमध्ये बर्फाची चादर पाहायला मिळेल. तर, पुढच्या 7 दिवसांमध्ये हवामान कोरडं राहण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पश्चिमी हिमालय क्षेत्रामध्ये हे बदल अतिशय वेगानं होत असून त्याचा परिणाम मध्य भारतापर्यंत पाहायला मिळेल. इथं महाराष्ट्रातही कुठं ढगाळ वातावरण तर, कुठं वाढता उकाडा नागरिकांना घाम फोडताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुढील 24 तासांत काय घडणार? 

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात किमान तापमानात अंशत: घट अपेक्षित असून, त्यामुळं पहाटे काहीसा गारठा जाणवेल. दुपारी मात्र उकाडा असह्य होईल. प्रामुख्यानं किनारपट्टी भागांमध्ये हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण वाढल्यानं उष्मा अधिक जाणवेल असाही अंदाज वर्तवत नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तीव्र उकाडा असल्या कारणानं या सूर्यकिरणांपासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांना आतापासूनच छत्रीचाही वापर करावा लागू शकतो असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra ZP Election Result LIVE: झेडपी, पंचायत समितीत गुलाल कुणाचा? निकालाचे सर्व अपडेट एका क्लिकवर

पुणे, सातारा, सांगली आणि या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये हवा कोरडी असेल, तर पुढचे 24 कास दुपारी प्रचंड उकाडा जाणवेल. धुक्यामुळं दृश्यमानतेवर प्रभाव पडेल मात्र थंडीनं आता काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे हे मात्र नक्की. धीम्या गतीनं मराठवाडा आणि विदर्भात उष्णता आणखी तीव्र होण्यास सुरुवात झाली असून, येत्या काळात ती दिवसागणिक अधिकच वाढत जाईल असा इशारा यंत्रणांनी जारी केला आहे. 

देशातील कोणत्या राज्यांना पावसाचा इशारा? 

इथं महाराष्ट्रात उकाडा वाढत चालला असतानाच हिमालय क्षेत्रामध्ये नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असल्यामुळं इथं तुलनेनं गारठा कमीजास्त होत राहील. तर, लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचलच्या काही भागांमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता आहे. पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये पुढच्या 24 तासांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहतील. तर, उत्तर पश्चिम भारतामध्ये पुढील 48 तासांमध्ये तापमानात 2 ते 4 अंशाची वाढ अपेक्षित आहे. तर, उत्तर भारतावर अद्यापही धुक्याची चादर असून, ही स्थिती हळुहळू पूर्ववत होईल आणि दृश्यमानता सुधारेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 9 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

आम्हाला मूल नकोच…! प्रार्थना बेहेरे आणि तिच्या नवऱ्याने का...

मनोरंजन