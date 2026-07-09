/ढगफुटी नव्हे, पण मुसळधार पावसामुळं धाबे दणाणणार; मुंबईत उसंत, कोकण- घाटमाथ्यावर मात्र जोरदार सरी

मुंबई : मागील 24 तासांमध्ये राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसानं दमदार हजेरी लावली, दक्षिण कोकणापासून गोव्यातही पाऊस पडला. उत्तर मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील घाटमाध्यावरही पावसाच्या जोरदार सरींनी हजेरी लावली. पुढील 24 तासांमध्येसुद्धा हे चित्र पाहायला मिळेल. राज्यात प्रामुख्यानं कोकण क्षेत्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, उर्वरित कोकण क्षेत्रात अर्थात अंतर्गत भागात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, धुळे, नाशिकचा घाटमाथा, कोल्हापूर इथं मध्यम ते जोरदार पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, तर, विदर्भाच्या पूर्वेकडील जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. यादरम्यान मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसण्याचा अंदाज आहे. दरम्यानच्या काळात वाऱ्याचा वेग सामान्य राहील. सध्या मुंबई ते जळगाव पट्ट्यात पावसासाठी पूरक असे मोठे ढग तयार झाल्यानं या भागांतील पर्जन्यमान अधिक असेल.
हवामान विभागाकडून पुढील 24 तासांसाठी मुंबईला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असला तरीही राज्यात सध्या कुठेही ढगफुटीची शक्यता नाही. किंबहुना मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पावसानं काहीशी उसंत घेतल्यानं जनजीवन पूर्वपदावर येताना दिसत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पुढील तीन ते चार दिवस पाऊस विश्रांती घेईल अशी शक्यता आहे. त्यानंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात होऊ शकते.
मान्सून जवळपास संपूर्ण भारतात सक्रीय झाला असून, पर्वतीय राज्यांपासून किनारपट्टी राज्यांपर्यंत या पाऊसधारा पोहोचल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या पावसाच्या रुद्रावतारामुळं भूस्खलनाच्याही घटना घडल्यानं यंदाचा मान्सून पहिल्या सत्रातच धडकी भरवताना दिसत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर भारत, मध्य भारत, किनारपट्टी क्षेत्र आणि पूर्वोत्तर भारतामध्ये विविध हवामान प्रणाली सक्रीय आहेत. ज्यामुळं नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचा इशारा यंत्रणा वेळोवेळी देत आहेत. जुलै महिन्यात तूफान बरसणाऱ्या या पावसाचं प्रमाण येत्या काळात नेमकं कसं असणार याकडेच सध्या सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
देशाच्या पर्वतीय भागांमध्ये प्रामुख्यानं पाऊस हाहाकार माजवताना दिसत आहे, जिथं ढगफुटीसदृश्य पावसामुळं अनेक भागांमध्ये भूस्खलन, दरडी कोसळण्याची सत्र सुरु आहेत. तर कुठं चक्क रस्ते पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात वाहून जात असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं पर्यटनाच्या दृष्टीनं विविध भागांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.