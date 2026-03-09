English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

असह्य उकाडा! 12 तास, 11 जिल्हे; महाराष्ट्रात भीषण तापमानवाढीचा इशारा

Maharashtra Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात अमरावती, अकोला, यवतमाळमध्ये पारा 40 अंशांपार जाणार असल्याचा इशारा... तापमानवाढीमुळं होरपळ वाढणार.

सायली पाटील | Updated: Mar 9, 2026, 08:23 AM IST
असह्य उकाडा! 12 तास, 11 जिल्हे; महाराष्ट्रात भीषण तापमानवाढीचा इशारा
Maharashtra weather news 9 march heatwave predictions latest update Vidarbha Marathwada Mumbai konkan

Maharashtra Weather News : मे महिना अद्यापही बराच दूर असला तरीही राज्यात वाढणारा उकाडा आतापासूनच असह्य होण्यास सुरुवात झाल्याचं चित्र आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार अकोल्यात राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली असून मुंबई, कोकणसुद्धा यास अपवाद ठरणार नाही. तर कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात दमट हवामानाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. राज्यातील ही तापमानवाढ पाहता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पारा चाळीशीपार जाणार?

मुंबई, ठाणे, पालघरसह पुण्यात पारा चढलेला राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून, प्रामुख्यानं विदर्भात होणारी होरपळ अडचणी वाढवताना दिसणार आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळसारख्या ठिकाणी उष्मा प्रचंड वाढणार असून, पारा 40 अंशांच्या पलिकडे जाणारा चिंता वाढवणारा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्यातील हा वाढता उकाडा पाहता हवामान विभागानं नागरिकांनाही आरोग्य जपण्याचा इशारा दिला आहे.

किनारपट्टी भागांमध्ये दमट वातावरण

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबईमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान राहणार असून कमाल तापमानाचा आकडा 35 ते 36 अंशांदरम्यान असेल. तर, उष्मा मात्र 40 अंशांइतका भासेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. हवेतील आर्द्रतेमुळं तापमानात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळेल.

पश्चिम महाराष्ट्रात किमान तापमान 18 अंशांवर?

विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये पारा 40 अंशांच्या घरात जात असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र कमाल तापमान 38 अंशांदरम्यान असलं तरीही किमान तापमानाचा आकडा मात्र 18 ते 21 अंशांदरम्यान असल्यानं नागरिकांना किमान दिलासा मिळत आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्रसुद्धा या स्थितीला अपवाद ठरत नाहीय. दुपारच्या वेळशी मात्र उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये पारा 37 अंशांच्या घरात पोहोचणार असल्यामुळं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

हेसुद्धा वाचा : Breaking News Today 9 march 2026 : दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

कधी येते उष्णतेची लाट?

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार कमाल तापमान 40 अंशांच्या पलिकडे गेल्यास आणि या आकड्यात सरासरी 4.5 अंशांहून अधिक वाढ झाल्यास उष्णतेची लाट आल्याचं म्हटलं जातं. राज्यात सध्या विदर्भात अशी स्थिती निर्माण होत असल्यामुळं नागरिकांनी थेट तीव्र सूर्यप्रकाशात जाणं आणि दुपारी घराबाहेर पडणं टाळावं असा इशारा देण्यात येत आहे. शिवाय उष्माघाताची लक्षणं दिसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
weather updatemaharashtra weather todayWeather Updates in marathiIndia Weather UpdatesMaharashtra Weather Updates

इतर बातम्या

T20 World Cup 2026: “थोडंसं जास्तच धुतलं…” न्यूझीलंडच्या पर...

स्पोर्ट्स