असह्य उकाडा! 12 तास, 11 जिल्हे; महाराष्ट्रात भीषण तापमानवाढीचा इशारा

Maharashtra Weather News : मे महिना अद्यापही बराच दूर असला तरीही राज्यात वाढणारा उकाडा आतापासूनच असह्य होण्यास सुरुवात झाल्याचं चित्र आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार अकोल्यात राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली असून मुंबई, कोकणसुद्धा यास अपवाद ठरणार नाही. तर कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात दमट हवामानाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. राज्यातील ही तापमानवाढ पाहता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघरसह पुण्यात पारा चढलेला राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून, प्रामुख्यानं विदर्भात होणारी होरपळ अडचणी वाढवताना दिसणार आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळसारख्या ठिकाणी उष्मा प्रचंड वाढणार असून, पारा 40 अंशांच्या पलिकडे जाणारा चिंता वाढवणारा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्यातील हा वाढता उकाडा पाहता हवामान विभागानं नागरिकांनाही आरोग्य जपण्याचा इशारा दिला आहे.
ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबईमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान राहणार असून कमाल तापमानाचा आकडा 35 ते 36 अंशांदरम्यान असेल. तर, उष्मा मात्र 40 अंशांइतका भासेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. हवेतील आर्द्रतेमुळं तापमानात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळेल.
विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये पारा 40 अंशांच्या घरात जात असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र कमाल तापमान 38 अंशांदरम्यान असलं तरीही किमान तापमानाचा आकडा मात्र 18 ते 21 अंशांदरम्यान असल्यानं नागरिकांना किमान दिलासा मिळत आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्रसुद्धा या स्थितीला अपवाद ठरत नाहीय. दुपारच्या वेळशी मात्र उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये पारा 37 अंशांच्या घरात पोहोचणार असल्यामुळं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार कमाल तापमान 40 अंशांच्या पलिकडे गेल्यास आणि या आकड्यात सरासरी 4.5 अंशांहून अधिक वाढ झाल्यास उष्णतेची लाट आल्याचं म्हटलं जातं. राज्यात सध्या विदर्भात अशी स्थिती निर्माण होत असल्यामुळं नागरिकांनी थेट तीव्र सूर्यप्रकाशात जाणं आणि दुपारी घराबाहेर पडणं टाळावं असा इशारा देण्यात येत आहे. शिवाय उष्माघाताची लक्षणं दिसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.