English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चक्रीवादळाचं सावट विरलं, पावसाचं काय? लख्ख उजेड सरून क्षणात कडाडणार विजा; कुठं बरसणार जलधारा?

Maharashtra Weather News : पुढील 24 तासांसाठी राज्याच्या काही भागांवर पावसाचं सावट कायम. सतर्कतेचा इशारा म्हणून यलो अलर्टसुद्धा जारी. पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Oct 9, 2025, 07:13 AM IST
चक्रीवादळाचं सावट विरलं, पावसाचं काय? लख्ख उजेड सरून क्षणात कडाडणार विजा; कुठं बरसणार जलधारा?
Maharashtra weather news 9th october rain predictions temprature updates in mumbai konkan vidarbha nashik

Maharashtra Weather News : अरबी समुद्राच्या पश्चिम मध्य भागात सक्रिय असणाऱ्या आणि काही अंशी महाराष्ट्राच्या हवामानावर परिणाम करणाऱ्या (Cyclone Shakti) 'शक्ती' चक्रीवादळाची प्रणाली आता विरली आहे. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार वादळाचं सावट आता माघारी गेलं असलं तरीही पावसाचं सावट मात्र राज्यावर कायम असून अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या पट्ट्याची प्रणाली मात्र सक्रिय असल्यानं राज्याच्या काही भागांमध्ये अधूनमधून विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रावर पावसाच्या ढगांचं सावट पाहायला मिळेल. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग इथं पावसाच्या सरी आणि अधूनमधून विजांचा कडकडाटसुद्धा होण्याची शक्यता असल्यानं या भागांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिकमधील घाटमाथा, पुणे, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड या भागांमध्ये तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींची हजेरी असेल. तर, उर्वरित महाराष्ट्रात तापमानवाढीसह लख्ख सूर्यप्रकाश अशीच स्थिती पाहायला मिळेल. 

वाऱ्याची दिशा आणि वेग पाहता मध्येच या सूर्यावर पावसाळी ढगांचं सावटसुद्धा येणार असल्यानं या बदलत्या हवामानाचा नेम लागणं मात्र येत्या काळात कठीण होणार आहे. हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार दक्षिण कोकण, गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात काही भागांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, तुरळक भागांमध्ये पावसाच्या सरी दणाणून सोडण्याची शक्यता आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 316280000000 रुपये फडणवीस सरकार आणणार कुठून? ठाकरेंच्या सेनेचा सवाल; 'लाडकी बहीण’प्रमाणे...'

 

उत्तराखंडमध्ये शीतलहरी... 

हिमालयाकडून येणाऱ्या शीत वायूलहरींमुळं उत्तर भारतात तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रामुख्यानं उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असणाऱ्या केदारनाथ धाम इथं गेल्या 24 तासांपासून सातत्यानं बर्फवृष्टी सुरू असून, त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. फक्त केदारनाथ नव्हे, तर हिमाचल आणि काश्मीरच्या पर्वतीय भागांमध्येसुद्धा हिमवृष्टीला सुरुवात झाल्यानं या हवामानाचा आता मध्य भारतापर्यंत नेमका कसा परिणाम दिसतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

FAQ

चक्रीवादळ 'शक्ती'ची सद्यस्थिती काय आहे?
अरबी समुद्राच्या पश्चिम मध्य भागात सक्रिय असलेल्या चक्रीवादळ 'शक्ती'ची प्रणाली आता विरली आहे. हवामान विभागानुसार, वादळाचा धोका कमी झाला असला तरी अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये अधूनमधून पाऊस आणि वीज कोसळण्याची शक्यता आहे.

पुढील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्रात हवामान कसे असेल?
पश्चिम महाराष्ट्रावर मुख्यतः ढगाळ हवामान राहील. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग येथे पावसाच्या सरी आणि वीज कोसळण्याची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी आहे.

कोणत्या भागांमध्ये यलो अलर्ट आहे?
उत्तर: सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या भागांमध्ये पावसामुळे यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या ठिकाणी अधूनमधून वीज कोसळण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra weather 9th october 2025weather forecasttodays WeatherWeather Forecast Latest News in Marathi

इतर बातम्या

316280000000 रुपये फडणवीस सरकार आणणार कुठून? ठाकरेंच्या सेन...

महाराष्ट्र बातम्या