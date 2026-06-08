Weather News : पुढील 24 तास अधिक काळजीचे; उष्ण- दमट हवामानाचा कहर, वादळी पाऊस- वाराही होणार हजर

Todays Weather News : भारतासह बहुतांश राज्यांमध्ये सध्या संमिश्र हवामान पाहायला मिळत असून, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पावसाची जोरदार हजेरी पाहायला मिळत आहे, तर मध्य आणि उत्तर भारतामध्ये तापमानात काहीशी चढ- उतार पाहायला मिळत आहे. दक्षिण भारतात प्रामुख्यानं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रामध्ये मान्सूनचा अधिक प्रभाव पाहायला मिळत आहे. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर 8 जूनसाठी केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं देशभरात संमिश्र हवामानाचा इशारा दिला आहे. इथं महाराष्ट्रात दाखल झालेला मान्सून अद्यापही अपेक्षित प्रगती करत नसल्यानं पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील काही जिल्ह्यांत पावसाच्या जोरदार सरी बरसतील. तर, उर्वरित राज्यात सायंकाळनंतर एकाएकी हवामान बदल पाहायला मिळतील.
कर्नाटकापासून आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टी क्षेत्रात पूर्व- पश्चिमेस कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. याचे परिणाम विदर्भासह मराठवाड्यातील हवामानावर पाहायला मिळत आहेत. पुढील 24 तासांत कोकणआतील प्रामुख्यानं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा इथं पावसाच्या जोरदार सरींचा इशारा देत यंत्रणांनी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, मुंबई, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई इथं मात्र दमट हवामान अधिकच अडचणीचा ठरेल असं सांगण्यात येत आहे. ज्यामुळं पुढच्या 24 तासांत इथं ढगाळ वातावरण असूनही पाऊस नसल्यानं कोंडमारा होताना दिसेल.
मागील 24 तासांत मनमाड, हिंगोली, सांगलीमध्ये दमदार मान्सून पूर्व पाऊस पडला आहे. सांगलीत जवळपास दीड ते दोन तासांहून अधिक काळ पडलेल्या पावसामुळे शहरातल्या रस्त्यावर पाणीच पाणी झालं होतं. या पावसामुळे शहरातले अनेक ठिकाणचा विद्युत पुरवठा ही खंडित झाला होता.
तिथं मराठवाड्याच्या बहुतांश भागांमध्ये मृग नक्षत्रात पाऊस पडला. गेल्या 24 तासांत मृग नक्षत्राच्या मुहूर्तावर नांदेडमध्ये मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. रविवारी नांदेड जिल्ह्यात सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. दुपारनंतर तिथं पावसाचा जोर वाढत गेला आणि संपूर्ण नांदेड शहर आणि आसपासच्या परिसरात पावसाने जोरदार बॅटिंग केली. या पावसामुळे उकाड्यापासून काहीसा दिलासासुद्धा मिळाला. पुढील 24 तासांमध्येसुद्धा आता पावसाची अशीच हजेरी राहिल्यास मराठवाड्याच्या तापमानात काही अंशांची घट अपेक्षित आहे.
मुंबईत उष्मा प्रचंड वाढलेला असतानाच या होरपळीपासून नागरिकांची लवकरच सुटका होणार आहे. हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांत पुढील पाच दिवस ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. तर, ठाणे, पालघरसुद्धा यास अपवाद ठरणार नाहीत असा अंदाज आहे.
आयएमडीच्या पूर्वानुमानानुसार कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागांमध्ये 8, 9 आणि 10 जूनला मुसळधार ते अतीमुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यादरम्यान डोंगराळ भागांमध्ये दरड कोसळण्यासह भूस्खलनाचाही धोका संभवतो अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर, केरळ आणि लक्षद्वीपच्या अनेक भागांमध्येसुद्धा पावसाची तीव्रता वाढेल, ज्यामुळं अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरात मासेमारीसाठी न जाण्याचा इशारा मासेमारांना देण्यात आला आहे.