/घातक वारे सक्रीय; पूर्वमोसमी पावसानं महाराष्ट्र बेजार, वेग पकडलेला मान्सून आता कुठं धडकणार? हवामानाची बित्तंबातमी

Todays Weather News : नैऋत्य मान्सूनच्या वाऱ्यांनी अखेर वेग पकडला असून, हवामान विभागानं दिलेल्या नव्या माहितीनुसार मागील 24 तासांत मान्सूननं आगेकूच केली. कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशसह तेलंगणाच्या काही भागांपर्यंत मान्सूननं मजल मारली. येत्या 7 दिवसांमध्ये हाच मान्सून केरळ, कर्नाटकचा उर्वरित भाह, तामिळनाजू, पूर्वोत्तर भारत आणि पश्चिम बंगालपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात पश्चिमी झंझावात सक्रीय होत असून, त्यामुळं 11- 12 जूनदरम्यान वादळी वारा, पाऊस आणि गारपिटीचा मारा देशाच्या काही राज्यांमध्ये पाहायला मिळेल, ज्यामुळं हे घातक वारे आता मान्सूनवर काही परिणाम करतात का, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं असेल.
दक्षिण कोकणासह दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात सध्या पावसाला सुरुवात झाली असून हा मान्सूनचा पाऊस असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मराठवाड्यात मात्र पूर्वमोसमी पावसामुळं नागरिक बेजार झाल्याचं चित्र सुरू आहे. कोकण क्षेत्रातील रायगडच्या काही भागात मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी बरसल्याचं वृत्त आहे. माणगाव, महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन तालुक्यात मान्सूनपूर्व पाऊस बरसला असून, हवामान खात्याकडून पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. ज्यानंतर बरसलेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आणि कमाल तापमानात काही अंशांची घट झाली. पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात प्रामुख्यानं रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात पावसाची दमदारस हजेरी असेल, ज्यामुळं इथं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईची होरपळ मात्र इतक्यात थांबणार नाही.
मागील 24 तासांमध्ये मान्सूनच्या पावसाने दक्षिण कोकणासह मध्य महाराष्ट्रातील आणखी काही भाग वयापला. 15 जूनपर्यंत मान्सून संपूर्ण राज्यात दाखल होईल असा प्राथमिक अंदाज असून, तत्पूर्वी पूर्वमोसमी पाऊस त्यासाठी वातावरणनिर्मिती करताना दिसेल.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्याच्या उपळाई बुद्रुक परिसरामध्ये आज सायंकाळी पावसाची हजेरी, उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना आज सायंकाळी आलेल्या जोरदार पावसाच्या सरींनी दिलासा मिळाला वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस या परिसरामध्ये झाला. पराभणी जिल्ह्यातही सोमवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह मान्सून पूर्व पाऊस झाला. अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्या मुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात उभ्या असलेल्या शेकडो एकर वरील केळीच्या बागा जमीन दोस्त झाल्या.
दरम्यान, यंदा मान्सूनचा प्रवास लांबल्याने शेतकऱ्यानो लगेच धूळ पेरण्यांची घाई करू नका, असा सल्ला कृषी हवामान तज्न डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी दिला आहे. तळकोकणात परवा दिवशी मान्सूनच्या सरी पडल्या असल्या तरी प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे संपूर्ण राज्यभरात मान्सून पोहोचण्यास 15 जून उजाडणार आहे, म्हणूनच जरी समजा तुमच्या भागात पहिला पाऊस पडला असला तरी जमिनीत किमान 65 मिमि म्हणजेच 2-3 फुटांपर्यंत ओल झाल्याशिवाय पेरणी सुरू करू नका, असंही डॉ. साबळे यांनी म्हटलं.