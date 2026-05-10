/महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशावर हवामानरुपी संकट! कोकणात मे महिन्यातच आला मान्सून? IMD च्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नको

Maharashtra Weather News : पुढच्या 24 तासांमध्ये कसं असेल हवामान? केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या इशाऱ्याकडे अजिबातच दुर्लक्ष नको. काय आहे सद्यस्थिती? पाहा सविस्तर वृत्त...
Maharashtra Weather News : गेल्या 24 तासांमध्ये रायगड, कोकणासह राज्यातील काही भागांमध्ये अचानकच वादळी वारे आणि पावसानं हजेरी लावली. कोकणासह विदर्भात पावसाच्या सरी बरसल्या. ज्यामध्ये तुलनेनं कोकणात पावसानं रौद्र रूप धारण केल्याचं पहायला मिळालं, तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी पावसानं जोरदार बॅटिंग केली. विजांच्या कडकडाटाह अवकाळी पावसाने तळकोकणात हजेरी लावली. तर पनवेलमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे धुळीचं साम्राज्य पहायला मिळालं. तिथं चंद्रपुरात पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला. अगदी मुंबईतसुद्धा शनिवारी सायंकाळी सूर्य मावळतीला जात असताना पावसाळी ढगांनी आभाळ व्यापलं आणि सोसाट्याचे वारे सुटले. दरम्यान, ही स्थिती पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अंशतं: बदलण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई महानगर प्रदेशात उन्हाचा तडाखा, रविवारीही उष्ण आणि दमट वातावरणाचा इशारा आहे. एकूणच राज्यातील कमाल तापमानात पुढील दोन दिवसात 1 ते 2 अशांनी वाढ होईल, अशी शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना पुढील काही दिवसात तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. प्रामुख्यानं किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामानामुळं उष्मा अधिक तीव्रतेनं जाणवेल. तर, पालघर आणि ठाण्यातही रविवारीही उष्ण आणि दमट वातावरण असण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
शनिवारी कोकणाला पावसानं झोडपलेलं असतानाच पुण्यातही काही भागांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. जिल्ह्यात घाट माथ्यावर जोरदार वाऱ्यासह पाऊस झाला. ज्यामुळं पुढील 48 तासांसाठी पुणे शहरासह जिल्ह्यात दुपारनंतर ढगाळ वातावरण कायम राहून मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता IMD नं वर्तवली आहे. विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पाहायला मिळू शकते यामुळं नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मे महिन्यातच मान्सून आला का? असा प्रश्न पडला असल्यास त्याचं उत्तर नकारार्थी आहे. सध्या मान्सूनला विलंब असला तरीही मन्नारचं आखात आणि श्रीलंकेच्या भागांमध्ये चक्राकार वारे तयार होत आहेत. ज्यामुळं बंगालच्या उपसागरामध्ये नैऋत्येस कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याचीसुद्धा शक्यता आहे. त्यातच केरळच्या किनारपट्टीवरील चक्राकार वाऱ्यांनी मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रापर्यंत परिणाम दाखवल्यानं राज्यात एकाएकी पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं देश स्तरावर वर्तवलेल्या हवामान अंदाजानुसार बिहारसह 13 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 80 ते 85 किमी इतका असेल. 10 ते 15 मे दरम्यान पश्चिम राजस्थानपासून गुजरातपर्यंत आणि 12-13 मे रोजी मध्य प्रदेशात विविध ठिकाणी उष्णतेची लाटसुद्धा पाहण्यास मिळेल. देशातील पर्यटनासाठी लोकप्रिय असणाऱ्या उत्तराखंड आणि हिमाचल ते अगदी पूर्वोत्तर भारतामध्ये अवेळी पावसामुळं पर्यटकांची पंचाईत होऊ शकते. उत्तराखंडमध्ये प्रामुख्यानं हवामान बिघडल्यानं चारधाम यात्रेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. तर हिमाचल प्रदेशात कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला, ऊना, सिरमौर, सोलन आणि उना या भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता असून यादरम्यान वाऱ्याचा वेगही अधिक असल्यानं वाहतुकीसह दैनंदिन जीवनावर या स्थितीचा परिणाम होताना दिसेल असा अंदाज आहे.