13- 14 मे होरपळीचे दिवस; मुंबई ते मराठवाडा कोणाचीच सुटका नाही, देशभरात कसं असेल हवामान?

Todays Weather News : पुढील 48 तासांमध्ये देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हवामानत बदल होण्यास सुरुवात होणार असून, अनेक राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काय सांगतो हवामान अंदाज? पाहा...
Todays Weather News : भारतात पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आणि उत्तरेपासून अगदी दक्षिणेपर्यंत वाऱ्याची दिशा, वेग आणि परिणाम यांमध्ये बरेच बदल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. देशभरातील बहुतांश भागांमध्ये सकाळच्या वेळेत असणारं तापमान आणि सूर्य मावळतीला गेल्यानंतरची हवामानाची स्थिती यांमध्ये बरेच बदल पाहायला मिळतील. आयएमडीच्या माहितीनुसार देशातील सरासरी कमाल तापमान 56 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 27 अंश सेल्सिअस इतकं असेल.
IMD च्या निरीक्षणानुसार पश्चिमी झंझावातामुळं उत्तरेपासून पश्चिमेपर्यंत 13-14 मे दरम्यान रिमझिम पाऊस, काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा अशी स्थिती नागरिकांना भयभीत करु शकते. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानातील काही भाग, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये मध्यम ते हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. यादरम्यान विजांच्या कडकडाटासह पावसामुळं पर्वतीय भागांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात असा इशारा यंत्रणांनी जारी केला आहे. पूर्वोत्तर राज्यांपासून दक्षिणेकडे केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ते अगदी अंदमान आणि निकोबार इथंही पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान?
महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये उकाडा वाढणार असून, या होरपळीपासून कोणाचीही सुटका नाही असंच चित्र स्पष्ट होत आहे. मराठवाड्यापासून मुंबईपर्यंत उष्णता वाढणार असल्यानं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातसुद्धा तापमानवाढीमुळं उष्मा वाढणार असून, अकोला, अमरावतीमध्ये उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती असेल असा इशारा जारी करण्यात आला आहे. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात तापमानात चढ उतार अपेक्षित असून, उर्वरित जिल्यांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ असेल असाही अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये उष्मा अधिक जाणवेल. हवेतील आर्द्रतेमुळं जीवाची काहिली होईल, ज्यामुळं ठाणे, पालघर, रायगडमधील नागरिकांनीसुद्धा आरोग्याची काळजी घ्यावी असा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात कुठं ऊन, कुठं पाऊस; असं का?
बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत गिसत आहे. ज्यामुळं उष्णता आणि प्रचंड तापमान असतानाही राज्याच्या काही भागांमध्ये पावसाची हजेरी पाहायला मिळत आहे.
सांगलीत वादळी वाऱ्यानं घेतले 6 बळी...
सांगलीत वादळी वाऱ्याने चिरावीटाची भिंत कोसळून सहा भाविक जागेचा ठार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे, तर दहा भाविक जखमी देखील झाले आहेत. सांगलीच्या जत तालुक्यातील मोटेवाडी येथे ही दुर्घटना मंगळवारी घडली. मोटेवाडी इछं मुरगुबाई देवीच्या कार्यक्रमानिमित्ताने मोठ्या संख्येने भाविक दाखल झाले होते, दरम्यान सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास प्रचंड वादळी वारा व पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांनी जवळच सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी आसरा घेतला, दरम्यान यावेळी वादळी वाऱ्यामुळे भले मोठे पत्र्याच्या शेड पुढून थेट चिरावीटाच्या भिंतीवर येऊन पडलं आणि ज्यामुळे भिंत या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांच्या अंगावर कोसळली ज्यामध्ये सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर दहा ते बारा हे भाविक जखमी झाले आहेत. जखमींना जतच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.तर याठिकाणी करण्यात आलेल्या बांधकाम ही निकृष्ट दर्जाचे केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप आता स्थानिक नागरिकांच्याकडून करण्यात येत आहे,मात्र या घटनेमुळे जत तालुक्यामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.