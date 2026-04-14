  तापमानाची चाळीशी! देशासह राज्यात उष्णतेची लाट; दुपारी 12 नंतरची वेळ जरा जपून, कोकणासह विदर्भात पारा चढला

तापमानाची चाळीशी! देशासह राज्यात उष्णतेची लाट; दुपारी 12 नंतरची वेळ जरा जपून, कोकणासह विदर्भात पारा चढला

Aajche Hawaman : महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून हवामानाचं चित्र काहीसं सुखकर होतं. मात्र आता महाराष्ट्रासह देशभरात हवामानाचं नकोसं रुप पाहायला मिळणार असल्यानं कोट्यवधी जनतेला आयएमडीनं सतर्क केलं आहे. (Maharashtra weather news)  

सायली पाटील | Updated: Apr 14, 2026, 07:24 AM IST
Maharashtra weather news : पश्चिमी झंझावातामुळं देशभरात अचानकच पाऊस, पर्वतीय भागांमध्ये थंडी आणि तत्सम स्थिती पाहायला मिळाली. मात्र, आता पुन्हा एकदा देशभरात हवामान बदललं असून, पुढच्या 24 तासांमध्ये आणि त्यापुढील काही दिवसांमध्ये उष्ण आणि तप्त वातावरणामुळं नागरिकांच्या जीवाची काहिली होणार आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार प्रामुख्यानं उत्तर पश्चिम, मध्य आणि पूर्व भारतात प्रामुख्यानं उकाडा अधिक असेल तर, देशाच्या काही भागांवर ढगांचं सावट कायम राहील असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात मराठवाड्यासह कोकणातही उष्णतेचा कहर पाहायला मिळेल. 

महाराष्ट्रात उष्णतेच्या पर्वाचं पुनरागमन... 

सूर्याच्या झळा एप्रिलपासून तीव्र होण्यास सुरुवात झाली असून मे महिना जवळ येत आहे तसतसं उष्णतेचं प्रमाणही वाढत आहे असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. विदर्भासह मराठवाडा आणि कोणातसुद्धा उकाडा वाढत असून पारा चाळीशीपार जाण्याचा प्राथमि अंदाज वर्तण्यात आला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Video : ‘आई...’ शब्द फुटताच कंठ दाटला; आशाताईंच्या जाण्यानं गहिवरलेला हा अनमोल आहे तरी कोण?

राज्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद अकोल्यात करण्यात आली असून, इथं आकडा 43.1 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला होता. दरम्यान, पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट जारीस करण्यात आला आहे. किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामानामुळं उष्णा अधिक जाणवेल त्यामुळं नारिकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. राज्यात बहुतांशी 15 एप्रिलनंतर विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणं टाळा... 

दुपारी 12 वाजल्यानंतर घराबाहेर पडणं शक्यतो टाळा असं उष्णतेचं वाढतं प्रमाण पाहता हवामान विभागानं म्हटलं आहे. लहान मुलं आणि वयोवृद्धांसह सर्वांनीच भर उन्हात बाहेर पडणं टाळावं, अगदीच महत्त्वाचं काम असल्यास उन्हापासून बचाव करण्यासाठीच्या उपाययोजना करुनच घराबाहेर पडा असा इशारा देण्यात आला आहे. 

कोणत्या राज्यांमध्ये तापमान गाठणार 42 अंशांवर? 

मध्य प्रदेश आणि पश्चिम भारतात उष्णतेच्या भीषण पर्वाची सुरुवात झाली असून, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये उन्हाचा तडाखा अधिक जाणवेल. काही राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यांची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातही उष्ण आणि दमट वाऱ्यांचं वर्चस्व पाहायला मिळेल. तर, किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामान आणि अंशत: ढगाळ आकाश असं हवामान पाहायला मिळेल. एकंदरच देशात उष्णतेच्या लाटेसम स्थिती निर्माण होत असल्यानं नागरिकांनी या परिस्थितीमध्ये काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात येत आहे.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

