आभाळात निसर्गाचा 'लाईट शो'; महाराष्ट्रात उष्णतेच्या लाटेसह पावसाचाही इशारा, देशातील 10 राज्यांना वादळाचा धोका

Weather News : हवामान नाट्याला सुरुवात. देशभरात सातत्यानं बदलणाऱ्या वाऱ्याच्या दिशेसमवेत पश्चिमी झंझावाताचे परिणाम दूरवर दिसू लागले आहेत. कसं आहे हे हवामान? पाहा सविस्तर वृत्त...
Todays Weather News : मान्सूनच्या वाटचालीची सुरुवात होण्यासाठी पूरक स्थिती असताना देशभरात चार दिशांना चार वेगळ्या प्रकारचं हवामान पाहायला मिळत आहे. सध्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशासह दक्षिण भारतातही काही राज्यांना प्रचंड उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. याचदरम्यान 10 राज्य अशीही आहेत दिखं वादळी वाऱ्यासह पावसाता अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 70 किमी इतका असेल असा इशारा देण्यात आला आहे. सायंकाळनंतर आकाशात विविध रंगांच्या छटा पाहायला मिळतील, तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये अतीव उंचावरील ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड इथं काही भागांमध्ये गारपीट तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
गुजरात आणि महाराष्ट्रात उकाडा प्रचंड वाढत असून, अहमदाबाद, सूरतपर्यंत त्याचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. तर, मुंबई आणि पुण्यासह कोकणातील काही भागांमध्ये हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्या कारणानं उष्णा अधिक जाणवेल असा इशारा गेण्यात आला आहे. विदर्भात उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती असल्यानं नागरिकांना आरोग्य जपण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे.
राज्यात उत्तर महाराष्ट्रासह प्रामुख्यानं अकोला, जळगाव आणि विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागात आणखी उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याचं हवामान विभागाने स्पष्ट केलं. मराठवाड्यात प्रामुख्यानं छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, विदर्भात वर्धा, अमरावरी इथं पुढील 24 तासांत उष्णतेनं होरपळ होईल तर, कोकणात पालघर, रायगड, ठाणे, रायगड आणि मुंबईला दमट हवेचा मारा सोसावा लागेल, दक्षिण महाराष्ट्रात सातारा, कोल्हापूर या भागात पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
बंगालच्या उपसागराची दक्षिण पश्चिमेकडील बाजू आणि त्याला लागून असणाऱ्या बंगालच्या उपसागरातील मध्य. क्षेत्रामध्ये एक कमी दाबाचा पट्टा तयार होत आहे. यामुळं तामिळनाडूत पुढील 2 ते 3 दिवस पावसाटी शक्यता आहे. कोईंबतूर जिल्ह्यातील घाट क्षेत्र आणि निलगिरी भागांमध्ये पाऊस अपेक्षित असून, 17 मे पर्यंत या भागात हवामानाचं हेच चित्र पाहायला मिळेल. तर, 19 मे रोजी पश्चिम घटा क्षेत्रात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आली आहे.
हवामानात होणाऱ्या या बदलांमुळं पर्यटनासाठी निघणाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. अनपेक्षितरित्या येणारारा पाऊस, पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये होणारी बर्फवृष्टी आणि मध्येच डोळे दीपवणारा सूर्यप्रकाश यामुळं 'हवामानाचा काही नेम नाही' याचाच प्रत्यय नागरिकांना येत आहे.