Maharashtra Weather News : सूर्य आग ओकणार; उष्ण ते अतिउष्ण हवामानामुळं कुठं होरपळ वाढणार? या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नको

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामान विभागाकडून देशभरात पुढील 24 तासांत अर्थात 17 एप्रिल 2026 ला प्रचंड उष्णतेचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उत्तर आणि मध्य भारतातील बहुतांश भागांमध्ये तापमान 40 अंशांच्या पलिकडे जाणार असून, हवा कोरडी आणि आकाश निरभ्र असेल असा अंदाज आहे. पश्चिमी झंझाताव कमकुवत झाल्यामुळं देशातील 95 टक्के भागामध्ये हवा कोरडी आणि वातावरण उष्ण- दमट असेल. महाराष्ट्राचीसुद्धा या उष्णतेपासून सुटका होणार नसून, 25 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पारा 40 अंशांपलिकडे गेला आहे. तर, राज्यातील सर्वाधिक तापमानाचा आकडा आहे 44.2 अंश सेल्सिअस.
अकोला, अमरावतीमध्ये पारा 44 अंश सेल्सिअसवर, नागपूर, धाराशिव, वर्ध्यात 43 अंश सेल्सिअसवर, तर बुलढाणा, गडचिरोली, चंद्रपूर इथं पारा 42 अंशावर पोहोचला आहे. एकंदर पारा 40 अंशांवर असताना त्यात सरासरी 4. 5 अंशांची वाढ झाल्यामुळं काही भागांमध्ये उष्णतेची लाट सक्रिय असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राज्यात पुढील काही दिवस उष्णतेच्या तीव्र लाटेचे असतील असा इशारा आयएमडीनं दिला आहे. ज्यानुसार मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात 18 एप्रिलपर्यंत, तर विदर्भात 19 एप्रिलदरम्यान प्रचंड उकाडा असेल. कोकणात पुढच्या 24 तासांमध्ये हवामान बहुतांशी उष्ण आणि दमट असेल.
राज्यात पुढील काही दिवस उष्णतेच्या तीव्र लाटेचे असतील असा इशारा आयएमडीनं दिला आहे. ज्यानुसार मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात 18 एप्रिलपर्यंत, तर विदर्भात 19 एप्रिलदरम्यान प्रचंड उकाडा असेल. कोकणात पुढच्या 24 तासांमध्ये हवामान बहुतांशी उष्ण आणि दमट असेल. सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये केंद्रापासून बाहेरील भागाच्या दिशेनं चक्राकार वारे वाहत आहेत. शिवाय कर्नाटकाच्या उत्तरेकडे असणारी चक्राकार वाऱ्याची स्थिती आणि मराठवाड्यापासून मन्नारच्या आखातपर्यंत सक्रिय असणारा हवेचा कमी दाबाचा पट्टा यांमुळं पूर्वमोसमी पावसास पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे.
राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचं आवाहन राज्य आपत्कालीन विभागानं केलं आहे. यादरम्यान उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी भरपूर पाणी प्यावं, ओआरएस घ्यावं, सैल कपडे वापरावेत, याशिवाय घराबाहेर पडताना छत्री, टोपी वापरावी. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व मुलांची काळजी घेत दुपारी 12 ते 4 या वेळेत गरज नसल्याल घराबाहेर पडणं टाळावं अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.