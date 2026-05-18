/IMD चा इशारा! शहरानुसार बदलणार हवामान, महाराष्ट्रात मळभ, पाऊस अन् उकाडा; देशातील 17 राज्यांवर वादळाचं सावट

Todays Weather News : हवामान विभागानं महाराष्ट्रासह देशभरासाठी जारी केलेल्य़ा हवामान अंदाजानुसार विविध राज्यांमध्ये अगदी शहरानुसार हवामानात बदल अपेक्षित आहेत. काय आहेत हे बदल आणि काय आहे हवामानाचा इशारा? पाहा...
Todays Weather News : अतिप्रचंड उकाड्याचा सामना नागरिकांना करावा लागत असतानाच मध्य भारतापासून उत्तरेकडील राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यांची प्रणाली सक्रिय होताना दिसत आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 60 ते 70 किमी इतका असेल अशी शक्यता असल्यामुळं नागरिकांना सावध आणि सुरक्षित राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर इथं महाराष्ट्रात एकिकडे वाढता उकाडा आणि दुसरीकडे वादळी पाऊस अशी संमिश्र स्थिती पाहायला मिळत आहे. (Maharashtra Weather News )
महाराष्ट्रात उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढली असून प्रामुख्यानं अकोला-वर्ध्यात तापमान थेट 46 अंशांवर गेलं आहे. तर, राज्यातील 15 शहरांमध्ये पारा चाळीशीपार गेल्यानं नागरिकांसह पशुपक्ष्यांच्याही जीवाची काहिली होत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील 24 तासांत उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा आहे. प्रामुख्यानं हिंगोली, परभणी, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर इथं उकाडा आणखी वाढेल. तर, धाराशिव आणि लातूरला वादळी पावसाचा मारा सोसावा लागेल असं चित्र आहे.
मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर इथं हवामान उष्ण आणि कोरडं असेल. तर, किनारपट्टी भागांमध्ये हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असेल. कोकणात प्रामुख्यानं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात पावसाची शक्यता आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्रातही अवकाळी किंवा पूर्वमोसमी पावसाची हजेरी पाहायला मिळू शकते. त्यामुळं हवामानाचे तालरंग दिवसाचे प्रहर बदलतायत त्या वेगानं बदलतील असं म्हणायला हरकत नाही.
गेल्या 48 तासांपासून पुण्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात किंचित घट नोंदवण्यात येत आहे. तर पुढील पाच दिवसात हवामान फारसा बदल होणार नसल्याने तापमान स्थिर राहणार आहे तसेच पुढील दोन दिवसात शहरात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं पुढील 7 दिवसात हवामान खात्याने काही राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यानुसार आसाम आणि मेघालयमध्ये 18 मे रोजी विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर 18 ते 19 मे दरम्यान नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराममध्येही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 23 मे पर्यंत नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम आणि मेघालयमध्ये मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तमिळनाडू आणि केरळमध्येही पावसाचा अलर्ट, उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्येही वातावरण बदलणार असल्याच्या सूचना हवामान विभागानं जारी केल्या आहेत.