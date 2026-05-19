/Weather News : पावसाळ्याआधीच वादळांचा तडाखा, उष्ण हवामानापासून कोणाचीच सुटका नाही; निसर्गाच्या रुपानं सारे भयभीत!

Weather News : देशासह राज्यात हवामान बदलांना सुरुवात झाली असून, नेमका कोणता ऋतू कधी सुरुय, याचीच कल्पना अनेकांना येत नाहीय. त्यातच हवामान विभागानं वर्तवलेला अंदाज एकिकडे घाम फोडतोय, तर दुसरीकडे थरकाप उडवतोय.
Todays Weather News : मागील 24 तासांमध्ये पुणे, कोकण आणि मुंबईच्या काही भागांमध्ये तापमानात किंचित घट पाहायला मिळाली. मात्र, उष्मा कायम असल्यामुळं हा दाह काही कमी झाला नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्णतेच्या लाटेसदृश्य हवामान पाहायला मिळालं. पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. तर, कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मात्र पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हवा कोरडी राहील. मुंबईचं तापमान 32-34 अंशांदरम्यान असेल, तर उर्वरित राज्यात सरासरी तापमान 36 ते 38 अंश असू शकेल, ते 40 अंशांइतकं भासण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Weather News)
विदर्भातील होरपळ इतक्यात थांबणार नसून, वर्धा, यवतमाळ इथं उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. नागपुरातही उष्णतेची लाट अपेक्षित असून इथं यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मराठवाड्यात हिंगोली, परभणी इथंही अशीच स्थिती असेल. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाची हजेरी तारांबळ उडवण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
पूर्वेकडून वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांचा वेग कमी होणं अपेक्षित असून, समुद्राहून जमिनीकडे वाहणारे आता स्थिर होतील. ज्यामुळं उष्णतेचं प्रमाण कमी असेल. त्यातच पश्चिमेकडून वाहणारे मान्सूनचे वारेही काही दिवसांत सक्रिय होणार असून, त्यामुळं तापमानात घट नोंदवली जाईल.
उत्तर पश्चिम आणि मध्य भारतातील मैदानी क्षेत्रांमध्ये उष्णतेच्या लाटेसदृश्य हवामानाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. तर, दिल्लीमध्येही पारा वर गेला आहे. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेशात उकाड्यानं नागरिक हैराण असून, पुढील 24 तासांच या स्थितीत फारसे बदल अपेक्षित नाहीत. याचदरम्यान केंद्रीय हवामानाशास्त्र विभागानं 19 मे रोजी देशातील 15 राज्यांमध्ये वादळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा अलर्ट जारी केला आहे. हवामानातील हा बिघाड 12 तास कायम राहील, जथं देशातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांसह तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणीसुद्धा हवामान बदल अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीरचा समावेश आहे.
तिथं पूर्वोत्तर भारतामध्ये वादळी पावसाचा अंदाज असून, दक्षिण भारतात प्रामुख्यानं तामिळनाडूमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढचे पाच दिवस केरळातही विजांच्या कडकडाटासह पर्जन्यमानाचा अंदाज असून, केरळातील कन्नूर आणि कासरगोड भागांमध्ये पावसाचा ऑरेंज अलर्ज जारी करण्यात आला आहे. तर, त्रिसूर, पालक्कड वगळता उर्वरित 10 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
मान्सून अंदमानात दाखल झाल्यानंतर आता तो 26 - 27 मे दरम्यान केरळात दाखल होऊ शकतो. पुढं 30 मे पर्यंत मान्सून तळकोकणात दाखल होईल आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तो मुंबईत दाखल होण्याच्या अंदाज आहे. तेव्हा अशाच वेळापत्रकानं मान्सून प्रवास करतो का, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं असेल.