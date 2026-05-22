/विदर्भात तापमान 47.1 अंशांवर; होरपळीच्या संकटात कुठं बसणार वादळाचा तडाखा? पाहा सविस्तर हवामान वृत्त...

Weather News : उत्तर भारतामध्ये उष्णतेचा कडेलोट होत असतानाच देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये पारा चाळीशीपार गेला आहे. महाराष्ट्रातही याहून वेगळं चित्र नाही. पुढच्या 24 तासांत ही परिस्थिती आणखी बिघडणार की उकाड्यापासून किमान दिलासा मिळणार?
Todays Weather News : मे महिना आता संपण्याच्या मार्गावर आहे, मान्सून अंदमानात दाखल झाला आहे तरीसुद्धा उकाडा काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नाहीय. ज्यामुळं आता ही होरपळ आणखी किती दिवस सोसावी लागणार? हाच केविलवाणा प्रश्न नागरिकांना घाम फोडत आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर इथंही उष्मा अधिक भासत असल्यानं नुसती घुसमट होत आहे. दुपारी 12 ते 4 या वेळेत सूर्य जणू रौद्र रुपच धारण करत आहे. त्यातच विदर्भात आणखी भयाण चित्र असून, इथं पुढील दोन दिवस उष्णतेचा Red Alert जारी करण्यात आला आहे.
सततच्या वाढत्या उडाक्यामुळं विदर्भाची भट्टी झाली असून, इथं बहुतांश जिल्ह्यांचं तापमान चाळीशीपार गेलं आहे. गुरुवारी विदर्भात उष्णतेची लाट नोंदवण्यात आली पुढील 48 तासांसाठीसुद्धा इथं उष्णतेचाच रेड अलर्ट अर्थात अतिदक्षतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं अकोला, अमरावती, वर्धा इथं उकाड्याचं भीषण रुप पाहायला मिळेल. तर, उर्वरित जिल्ह्यांना वाढत्या तापमानाच्या आधारे ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर आणि मध्य महाराष्ट्रासह, कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी बरसतील असा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली इथंसुद्धा पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात आकाश अंशत: ढगाळ असेल ज्यामुळं पावसाची चाहूल लागेल असंही सांगण्यात आलं आहे.
शुक्रवार,शनिवार : अकोला, अमरावती, वर्धा / रेड अलर्ट
शुक्रवार : यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर / ऑरेंज अलर्ट
शनिवार : यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर / ऑरेंज अलर्ट
केंद्रीय हवामान शास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार देशात उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि इतर 16 राज्यांसह केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान वादळी वारे सुटणार असून, काही राज्यांत वाऱ्याचा वेग ताशी 80 ते 90 किमी इतका असेल. या प्रचंड वेगामुळं वृक्ष उन्मळून पडण्याचा धोकासुद्धा वाढू शकतो, विजेचे खांब कोसळू शकतात ज्यामुळं नागरिकांना वादळादरम्यान घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आयएमडीच्या माहितीनुसार उत्तरपूर्व क्षेत्प आणि नजीकच्या भागांवर चक्रिवादळसदृश्य स्थिती निर्माण होत आहे. याशिवाय उत्तर पश्चिम आणि उत्तर प्रदेशापासून मणिपूरपर्यंत आणखी एक नवी चक्रीवादळाची स्थिती सक्रिय होत असल्यानं याचा धोका वाढू शकतो असा अंदाज आहे. दक्षिण पश्चिम मान्सूनचा वेग टप्प्याटप्प्आनं वाढत आहे. ज्यामुळं पुढील 3 ते 4 दिवसांमध्ये अरबी समुद्रातील दक्षिण पूर्वेकडील क्षेत्र, बंगालच्या उपसागरातील दक्षिणपूर्व भाग, अंदमान समुद्रातून मान्सून पुढे सरकण्यासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत आहे. दरम्यानच्या काळात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू काश्मीर, आसाम, ओडिशा, अंदमान निकोबार, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेशासह महाराष्ट्रात पूर्वमोसमी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.