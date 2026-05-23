/कुठे ऊन, कुठे पाऊस! उष्णतेच्या लाटेत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशार, 7 जिल्ह्यांना अलर्ट

Maharashtra weather update : हवामान विभागाने 7 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही भागांना उष्णतेपासून दिलासा मिळणार आहे. पण विदर्भात उष्णतेची लाट कायम राहणार आहे.
Todays Weather News : राज्यात हवामानाचा विचित्र आणि थक्क करणारा खेळ पाहिला मिळतोय. एकीकडे रखरखत ऊन्ह आणि दुसरीकडे वरुणराजामुळे उकाड्यापासून दिलासा. विदर्भातील उष्णतेची लाट आले आहे. पुढील 24 तासासाठी हवामान विभागाने लोकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केलं आहे. दिवसा उष्णतेमुळे हैराण विदर्भातील लोकांना रात्रीही उकाड्यामुळे झोपणे कठीण झालं आहे. पण एकी पुण्यात काल संध्याकाळी तीव्र उकाड्यापासून दिलासा मिळाला. वरुणराजाचा अचानक एन्ट्रीमुळे वातावरण एकद प्रफुल्लित झालं. मुंबईतही शुक्रवारी रात्री काही भागांमध्ये पावासाच्या सरी कोसळल्यात. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. शनिवारीही सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण आहे. आजही मुंबई पावसाची शक्यता आहे. पण शनिवारी 23 मे रोजी महाराष्ट्रातील वातावरणात मोठा बदल पाहिला मिळेल असं हवामान खात्याने इशारा दिला आहे. 7 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट हवामान विभागाने जारी केला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
दुसरीकडे विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा रेड अलर्ट तर तीन जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. अकोला, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा रेड अलर्ट देण्यात आला असून तापमानात मोठी वाढ पाहिला मिळणार आहे. तर चंद्रपूर, नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट तर गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
पण इकडे मराठवाड्यात मात्र उष्णतेपासून दिलासा मिळणार आहे. कारण हवामान विभागाने लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा दिला आहे. या भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तसंच बीड, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये अधिकृत अलर्ट नसला तरी तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरणासह काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांमध्येही पावसाचा यलो अलर्ट आहे. त्यानंतर सोलापूर जिल्ह्याबद्दल बोलायचं झालं तर दिवसभर उष्ण वातावरण असणार आहे. पण संध्याकाळनंतर वातावरणात बदल होऊन हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, रायगड, नाशिक घाटमाथा, अहिल्यानगर आणि पुणे परिसरातही काही ठिकाणी अल्प स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे राज्यात एकीकडे पाऊस तर दुसरीकडे तीव्र उष्णता असे दुहेरी चित्र नागरिकांना अनुभवता येणार आहे.