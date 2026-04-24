Maharashtra Weather News : काळजी घ्या! 24 तासांत उकाडा, पाऊस अन् गारपिटीचा मारा; हवामानामुळं अडचणी वाढण्याचे संकेत

Maharashtra Weather News : दिल्लीपासून केरळपर्यंत उष्णतेच्या लाटेचा कहर सुरू असतानाच आयएमडीनं एक दिलासा देणारा इशारा दिला आहे. 13 राज्यांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा आयएमडीनं जारी केला असून, यामध्ये पूर्वोत्तर राज्यांचा अधिक सहभाग पाहायला मिळत आहे. अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपूरसह हिमाचलचा काही भाग आणि उत्तराखंडचा काही भागही यात समाविष्ट आहे. हवामानाचं हे अनाकलनीय रुप महाराष्ट्रातही पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये पुढील 24 तासांमध्ये राज्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये उकाडा प्रचंड वाढेल, तर काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र पाऊस आणि गारपिटीचा मारा सोसावा लागण्याचं चित्र आहे.
गेल्या 24 तासांमध्ये रायगडच्या दक्षिण भागात अवकाळी पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळाली. महाड तालुक्यासह शहरात देखील मुसळधार पावसाची बरसात झाली. हवामान विभागाकडून कोकणाला अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आल्यानंतर हे चित्र पाहायला मिळालं. दरम्यान, राज्याच्या काही भागात अवकाळी पाऊस असताना विदर्भात मात्र सूर्यचा तडाखा चांगलाच जाणवला. बहुतांश भागात पारा 43 अंशापर्यंत पोहोचला. तिथं पश्चिम महाराष्ट्रात, गुरुवारी सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस आणि गारपीटीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालं.
राज्यात एकिकडे उन्हाचा तडाखा बसत असतानाच पूर्वमोसमी पावसानं हजेरी लावली असतानाच पुढील 24 तासांमध्ये कोकणासह मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये गारपिटही नाकारता येत नाही असं म्हणत सावध करण्यात आलं आहे. एकंदरच गारपिटीचा यलो अलर्ट आणि वाऱ्याची दिशा पाहता नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. विदर्भापासून कोमोरिन भागापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे.
किनारपट्टी भागांमध्ये सकाळच्या वेळेत उष्ण दमट हवामान असेल तर सायंकाळच्या सुमारास सोसाट्याचा वारा वाहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात उष्ण आणि दमट हवामानाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान असल्यामुळं रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि लातूरमध्ये वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापुरात गारपिटीचा अंदाज असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन करण्यात आलं आहे.