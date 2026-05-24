महाराष्ट्रातील हवामानात मोठे बदल, दुहेरी वातावरण कायम; 6 जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार

Maharashtra weather update : रविवारची सकाळ मुंबईकरांसाठीच दुहेरी वातावरणाची ठरली. ठाण्यामध्ये पाऊस पडत आहे. तर मुंबई प्रकाशमान सूर्य पाहिला मिळत होता. राज्यातही आजही अनेक ठिकाणी हे दुहेरी वातावरण असणार आहे.
Todays Weather News : रविवारीही राज्यात दुहेरी वातावरण कायम राहणार आहे. कुठे पाऊस तर कुठे उन्हाचा तडाखा असणार आहे. विदर्भात मात्र सूर्यदेव अधिक तीव्र झाला आहे. त्यात सोमवार 25 मे पासून नौतप काळ सुरू होणार आहे. या काळात उष्णता अधिक वाढते. विदर्भात आज 3 जिल्ह्यांना उष्णतेचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर विदर्भातील 3 जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट आणि दुसऱ्या 3 जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अर्लट जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह देशातही उष्णतेच्या लाटेने त्रस्त आहेत. तेलंगणामध्ये आतापर्यंत उष्णतेमुळे 16 जणांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे.
मोसमी पावसाने अरबी समुद्र, बंगालच्या उपसागरातील काही भाग आणि अंदमान समुद्राच्या बहुतांश भागात वाटचाल केली आहे. तर लवकरच मोसमी वारे केरळमध्ये दाखल होणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागानं दिलीये. दरम्यान पुढील दोन दिवस मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण प्रदेशातील काही भागात वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.