Weather News : आजपासून 'नवतपा'ची हवा; मान्सूनपूर्व पावसाचा मुंबई- उपनगरांत शिडकावा, हवामानाची नवी रुपं...

Todays Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये सध्या उकाडा वाढत असतानाच काही भागांमध्ये मात्र मान्सूनपूर्व पावसानं हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे.
Weather News : मान्सूनचा (Monsoon) प्रवास मजलदरमजल सुरू असतानाच आता दिवस मावळतीला जात असताना आकाशात विविध रंगांची उधळण पाहायला मिळत आहे. जणू मान्सून आपल्या आगमनाची चाहूलच देत आहे. त्यातच काही जिल्हे आणि शहरांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी पाहायाल मिळत आहे. सोमवार, 25 मे 2026 रोजी (Mumbai) मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पहाटे पावाच्या हलक्या सरीनी हजेरी लावली. (Todays Weather)
पूर्व उपनगरातील मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी परिसरात पहाटेच्या सुमारास हलका पाऊस पडल्याने वातावरणात थोडासा गारवा निर्माण झाला, तर कुलाबा क्षेत्रातही हलक्या पावसाच्या सरी पाहायला मिळाल्या. दरम्यान, या पावसानं फारसा दिलासा तूर्तास मिळणार नसून, उलटपक्षी पुढचे एकदोन नव्हे तर, तब्बल 9 दिवस उकाड्याचा मारा सोसावा लागणार आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबईसह ठाणे, रायगड, रत्नागिरीतसुद्धा उष्मा अधिक जाणवेल. ज्यामुळं पावसाची चाहूल लागत असतानाच उष्मा जीवाची काहिली करत आहे ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. (Maharashtra Weather News)
उन्हाळा ऋतूतील सर्वाधिक उष्ण दिवसांचा कालावधी म्हणजेच 'नवतपा'. अशा या अतिउष्ण पर्वाती सुरुवात सोमवारपासून होत आहे. या दरम्यान सूर्य 'रोहिणी' नक्षत्रात प्रवेश करणार असून त्यामुळं सूर्यकिरणं थेट पृथ्वीवर पडणार आहेत. परिणामी पुढील नऊ दिवस म्हणजे थेट 2 जूनपर्यंत उकाडा वाढणार आहे. वाढत्या आणि तितक्याच तीव्र उष्णतेमुळं राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान 43 ते 47 अंशांदरम्यान असेल. विदर्भात उकाडा अधिक भासणार असून, त्यामुळं ब्रह्मपुरी, नागपूर, अमरावती, वर्धा इथं उष्णतेचा रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात हळुहळू मान्सूनपूर्व पावसाचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली असली तरीही उष्णतेच्या पर्वाचीच सध्या सरशी पाहायला मिळत आहे. पुढील 24 तासांमध्या या स्थितीत फारसे बदल होणार नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी असेल. तर कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्येसुद्धा पाऊस हजेरी लावण्याची अपेक्षा आहे.
रविवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहाटेच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या पावसामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. देवगड तालुक्यात सर्वाधिक सरासरी 103 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यात ढगांच्या गडगडाटासह रविवारी पहाटे पाऊस झाला. तर, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि जळगावातही पावसानं हजेरी लावल्यानं फळ बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालं.
उत्तर प्रदेशात उष्ण वातावरणासह पुढील चार दिवस धुळीच्या वादळाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, बरेलीमध्ये या वादळी वाऱ्यांचा तडाखा बसू शकतो तर, बिहार आणि झारखंडमध्ये वादळी पावसाची हजेरी पाहायला मिळू शकते असा प्राथमिक अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पर्वतीय राज्यांमध्ये गारपीट, पाऊस आणि अतीव उंचीवरील ठिकाणांमध्ये बर्फवृष्टीचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.