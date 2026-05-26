/Weather News : महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल; कोकण, मुंबईसह विदर्भातील 6 जिल्ह्यांना उष्णतेचा अलर्ट, काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे

Todays Weather News : हवामान विभागानं सांगितलेल्या अंदाजानुसार राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये आज उष्णतेची लाट असणार आहे. तर राज्यातील काही भागामध्ये विजांच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
Weather News : मे महिन्यात संपत आला आहे, पण उष्णता दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवतपा काळ सुरु असल्याने हवामानात उकाडा अधिक वाढला आहे. त्यामुळे यापासून दिलासा कधी मिळणार याची प्रतीक्षेत नागरिक आहेत. अशातच पण काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. हवामान विभागाने अनेक भागांना अर्लट जारी केला आहे. विदर्भात 6 जिल्ह्यांना उष्णतेचा अलर्ट तर 4 जिल्ह्यांना उष्णतेचा रेड अलर्ट आणि 2 जिल्ह्यांना उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यासोबत मुंबई आणि कोकणाताही उष्णतेचा अर्लट हवामान विभागाने जारी केला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील एकूण 11 जिल्ह्यांना पावसाचा शक्यता असून त्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा रेड अलर्ट आज देण्यात आला आहे. तसंच नागपूर आणि अकोला जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट दिला गेला आहे. विदर्भातील इतर म्हणजे भंडारा, गोंदिया आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट आजही कायम आहे. विदर्भातील अनेक भागांमध्ये उष्ण आणि कोरडे हवामान कायम असणार आहे.
तसंच मराठवाड्यातील बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट असणार आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये कुठलाही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. पण हलक्या स्वरूपाच्या सरी येणार आहेत.
कोकण विभागातील पालघर, ठाणे आणि मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट आज असणार आहे. या भागांमध्ये तापमानात वाढ होणार असून उकाडा त्रासदायक असणार आहे. त्याचवेळी रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हवामानात बदल पाहिला मिळणार आहे. काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येतो.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट असणार आहे. या भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि काही ठिकाणी जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक भागांमध्ये पुढील दोन दिवस हवामान अस्थिर राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. काही भागांत उष्णतेची लाट तर काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता वर्तविली आहे.