/सांभाळा! 20 तासांमध्ये वादळी हवामानाचं थैमान? उष्णतेचा रेड अलर्ट कोणत्या जिल्ह्यांचं संकट वाढवणार?

Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग आणि हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेसह तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात विदर्भाची होरपळ इतक्यात थांबणार नाही. तर, कोकणात मात्र मान्सूनपूर्व पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळेल.
Weather News : उत्तर भारतापासून दक्षिणेपर्यंत आणि पश्चिमेपासून पूर्वोत्तर भारतापर्यंत हवामानाची विविध रुपं पाहायला मिळत आहेत. कुठं पाऊस पडतोय, पण तो मान्सून नाही, कुठं वारे सुटतायत पण ते सामान्य नाही. वादळ आणि मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा बसत असतानाच नवतपामुळं देशाच्या काही राज्यांमध्ये उष्णतेचा कडेलोट झाला आहे. यातच महाराष्ट्राचासुद्धा समावेश. राज्यात प्रामुख्यानं विदर्भात उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, पारा बहुतांश जिल्ह्यांत चाळीशीपार गेला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, उपनगरीय क्षेत्र, मराठवाडा इथंसुद्धा तापमान वाढत असल्यामुळं हा उकाडा हैराण करताना दिसत आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होईपर्यंत उष्णता वाढल्यामुळं यंत्रणांनीसुद्धा काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
विदर्भात प्रामुख्यानं वाशिम, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होणार असल्यामुळं रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर अकोला, अमरावती, यवतमाळ इथं ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्रासह रायगड, नवी मुंबई आणि मराठवाड्याच्या काही क्षेत्रांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असून, इथं मान्सूनपूर्व सरी बरसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सध्या तामिळनाडूच्या उत्तरेपासून नजीकच्या परिसरावरही वाऱ्यांची चक्राकार दिशा आहे. तर, बिहार आणि तेलंगणादरम्यानही कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळं काही राज्यांत पावसाच्या सरी हजेरी लावताना दिसत आहेत.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 20 तास देशातील 15 राज्यांसाठी धोक्याचे ठरु शकतात. जिथं वादळी पाऊस आणि सोसाट्याचे वारे अडचणी निर्माण करताना दिसतील. वाऱ्याचा वेग ताशी 70 किमी असू शकतो असला अंदाज असल्यामुळं नागरिकांना वादळसदृश्य स्थितीत दक्षता बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेशात हलक्या पावसाची शक्यता असल्यानं तापमानात 2 ते 3 अंशांची घट अपेक्षित आहे.
पर्यटनप्रेमींच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील शिमला, मंडी, कुल्लू आणि कांगडा इथं हवामानात बदल अपेक्षित असून पुढील 48 तासांमध्ये 40 ते 50 किमी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता आहे. तर, उत्तराखंडमध्ये पुढच्या दोन दिवसांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर इथं विजांच्या कडकडाटासह काही भागांना गारपिटीचाही तडाखा बसू शकतो. किंबहुना मे महिन्याचा शेवटच या भागांमध्ये हवामानाच्या संमिश्र स्थितीनं होऊ शकतो असा अंदाज आहे.