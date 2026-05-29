/Weather News : उकाडा नव्हे ही तर शिक्षा! विदर्भाची भट्टी होणं कधी थांबणार? पुणे, मुंबई, नाशिक... कसं असेल हवामान?

Weather News : हवामान बदलांचे वारे देशभरात वाहण्यास सुरुवात. संपूर्ण देशभरात ऊन- पावसाचंच चित्र. कुठं, कसं बदलणार हवामान पाहा सविस्तर वृत्त आणि हवामानाचा प्राथमिक अंदाज.
Weather News : देशभरात उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढत असतानाच गुरुवारी सायंकाळनंतर उत्तर आणि पुर्वोत्तर भारतात हवामान बदलांना सुरुवात झाली. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये देशात ऊन आणि पाऊस अशी हवामानाची संमिश्र रुपं पाहायला मिळतील. तर, देशभरात पाऊस आणि गारपिटीचंही सत्र पाहायला मिळेल. हवामानातील या बदलांमागे पश्चिमी झंझावात कारणीभूत असून सध्या देशात आलेला पाऊस हा मान्सूनपूर्व असून या पावसामुळं काही राज्यांना दिलासा मिळत आहे. विदर्भसुद्धा इथं अपवाद ठरणार नाही.
पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भात वर्धा आणि चंद्रपूर इथं उकाडा कायम असला तरीही त्याची तीव्रता तुलनेनं कमी होणार असून, जिल्ह्यात आता उष्णतेचा नव्हे तर पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीत वादळी वा-यासह पावसाची शक्यता आहे. तर, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरणारा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये उष्ण आणि दमट वातावरणामुळं दाह अधिक त्रासदायक ठरत आहे, या स्थितीत फारशी सुधारणा अपेक्षित नसल्याचं इथं स्पष्ट होतंय. तर, कोकणात उत्तरेकडे शनिवारपर्यंत हवामान कोरडं असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
शुक्रवारपासून देशभरात उन्हाची तीव्रता काही अंशांनी कमी होणार असून, महाराष्ट्रातही असंच चित्र पाहायला मिळेल. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना गारपिटीचा तर तर मध्य महाराष्ट्राती भागांना वादळी पावसाची तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सरासरी तापमान 35 ते 40 अंशांदरम्यान असलं तरीही उष्णता अधिकच भासत आहे. दरम्यान, मे महिन्याचा आणि या आठवड्याचा शेवट हा पूर्वमोसमी पावसाच्या हलक्या सरींनी होण्याचा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
सध्या दक्षिण पश्चिम मान्सून पूर्वोत्तर राज्यांच्या दिशेनं आगेकूच करत असून, उत्तर भारतात मान्सून जून महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचू शकतो असं म्हटलं जात आहे. पर्यटनासाठी लोकप्रिय असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर अशा राज्यांवर हवामान बदलांचा आणि पर्यायानं पश्चिमी झंझावाताचा सर्वाधिक परिणाम होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यादरम्यान इथं मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा सुटेल, तापमानातही घट होईल. ज्यामुळं नागरिक आणि प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मध्य भारतासह देशाच्या दक्षिणेकडे प्रामुख्यानं केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इथंसुद्धा हलक्या पावसाची शक्यता आहे. एकंदरत देशभरात ऊन आणि पावसासह वादळाचीही हजेरी असल्यानं मान्सूनचे ढग देश कधी व्यापणार, याचबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.