हवामान वृत्त: आभाळातून संकटच बरसणार! मुंबईपासून विदर्भापर्यंत, पुढच्या 24 तासाच असं काय घडणार?

Maharashtra Weather News : देशभरात 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असतानाच हवामानातही याच निकालांप्रमाणे सातत्यानं चढ- उतार होणारस असल्याची चिन्हं आहेत. देशाच्या राजधानीसह नजीकच्या भागांमध्ये पवासाची शक्यता आहे. तर, मध्य भारतात तापमानात काही अंशांची वाढ अपेक्षित आहे. इथं महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास हे दुहेरी संकटाचे असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे.
आयएमडीच्या अंदाजानुसार राज्यातील 7 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, तर 4 जिल्हे ऑरेंज अलर्टमुळं सतर्क आहेत. विदर्भात पुढच्या 24 तासांच पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी बरसणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई शहर आणि उपनगर, ठाणे, पालघर इथं मात्र उष्मा कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. विदर्भात पूर्वमोसमी पावसासाठी पूरक स्थिती असून त्यामुळं यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं वादळी पावसाची शक्यता आहे. तर, अमरावती , अकोला, नागपूर, वाशिम, भंडारा इथं पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
मुंबईसह उपनगरांमध्ये उन्हाचा ताप आणखी वाढेल असा अंदाज असून, पारा 37 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. शहरात हवेतील दमटपणा उष्मा अधिक भासवण्यास कारणीभूत ठरेल. त्यामुळं उष्णतेपासून बचावासाठीचे उपाय करण्याचं आवाहन यंत्रणा नागरिकांना करत आहेत. कोकणात प्रामुख्यानं रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग इथं पारा 33 ते 35 अंशांदरम्यान राहील तर, किनारपट्टी भागांमध्ये आर्द्रतेमुळं उकाडा अधिक तीव्र भासेल.
उत्तर महाराष्ट्रात पुढच्या 24 तासांसाठी प्रामुख्यानं हवामान कोरडं राहणार असून, पारा 37 ते 40 अंशांदरम्यान राहील. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात तुलनेनं अधिक उष्ण हवामान असेल. प्रामुख्यानं सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, इथं पारा 37 ते 41 अंशांदरम्यान असून, सायंकाळनंतर येथील घाटमाथ्यांवर वारे वाहण्यास सुरुवात होईल. मात्र दुपारी उकाडा असह्य असेल हेसुद्धा खरं.
सुट्ट्यांचे दिवस असल्यामुळं अनेकांचीच पावलं देशातील विविध पर्यटनस्थळांकडे वळत आहेत. मात्र तिथंसुद्धा हवामानाची अनपेक्षित रुपं पाहायला मिळत आहे. 3 ते 5 मे दरम्यान आयएमडीनं जम्मू काश्मीरसाठी मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हिमाचल प्रदेशात 3 ते 7 मे आणि उत्तराखंडमध्ये 3 ते 8 मे पर्यंत अशीच परिस्थिती पाहायला मिळेल, ज्यादरम्यान वाऱ्याचा वेग 30 के 50 किमी प्रतितास इतका राहण्याची शक्यता आहे. अती उंचावरील भागांमध्ये हिमवृष्टीमुळं जनजीवनावरही परिणाम होऊ शकतो असा अंदाज आहे. एकंदरच देशात उत्तरेकडे पश्चिमी झंझावातामुळं हे बदल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.