हवामान वृत्त: आभाळातून संकटच बरसणार! मुंबईपासून विदर्भापर्यंत, पुढच्या 24 तासाच असं काय घडणार?

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार देशात हवामान बदलांना सुरुवात झालेली असतानाच महाराष्ट्रसुद्धा यास अपवाद ठरलेला नाही. राज्यातील 7 जिल्ह्यांना पुढच्या 24 तासांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 07:42 AM IST
Maharashtra Weather News : देशभरात 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असतानाच हवामानातही याच निकालांप्रमाणे सातत्यानं चढ- उतार होणारस असल्याची चिन्हं आहेत. देशाच्या राजधानीसह नजीकच्या भागांमध्ये पवासाची शक्यता आहे. तर, मध्य भारतात तापमानात काही अंशांची वाढ अपेक्षित आहे. इथं महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास हे दुहेरी संकटाचे असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. 

7 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

आयएमडीच्या अंदाजानुसार राज्यातील 7 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, तर 4 जिल्हे ऑरेंज अलर्टमुळं सतर्क आहेत. विदर्भात पुढच्या 24 तासांच पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी बरसणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई शहर आणि उपनगर, ठाणे, पालघर इथं मात्र उष्मा कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. विदर्भात पूर्वमोसमी पावसासाठी पूरक स्थिती असून त्यामुळं यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं वादळी पावसाची शक्यता आहे. तर, अमरावती , अकोला, नागपूर, वाशिम, भंडारा इथं पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 

मुंबईसह उपनगरांमध्ये उन्हाचा ताप आणखी वाढेल असा अंदाज असून, पारा 37 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. शहरात हवेतील दमटपणा उष्मा अधिक भासवण्यास कारणीभूत ठरेल. त्यामुळं उष्णतेपासून बचावासाठीचे उपाय करण्याचं आवाहन यंत्रणा नागरिकांना करत आहेत. कोकणात प्रामुख्यानं रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग इथं पारा 33 ते 35 अंशांदरम्यान राहील तर, किनारपट्टी भागांमध्ये आर्द्रतेमुळं उकाडा अधिक तीव्र भासेल. 

उत्तर महाराष्ट्रात पुढच्या 24 तासांसाठी प्रामुख्यानं हवामान कोरडं राहणार असून, पारा 37 ते 40 अंशांदरम्यान राहील. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात तुलनेनं अधिक उष्ण हवामान असेल. प्रामुख्यानं सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, इथं पारा 37 ते 41 अंशांदरम्यान असून, सायंकाळनंतर येथील घाटमाथ्यांवर वारे वाहण्यास सुरुवात होईल. मात्र दुपारी उकाडा असह्य असेल हेसुद्धा खरं. 

पर्यटनासाठी निघताय? आधी हे वाचा... 

सुट्ट्यांचे दिवस असल्यामुळं अनेकांचीच पावलं देशातील विविध पर्यटनस्थळांकडे वळत आहेत. मात्र तिथंसुद्धा हवामानाची अनपेक्षित रुपं पाहायला मिळत आहे. 3 ते 5 मे दरम्यान आयएमडीनं जम्मू काश्मीरसाठी मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हिमाचल प्रदेशात 3 ते 7 मे आणि उत्तराखंडमध्ये 3 ते 8 मे पर्यंत अशीच परिस्थिती पाहायला मिळेल, ज्यादरम्यान वाऱ्याचा वेग 30 के 50 किमी प्रतितास इतका राहण्याची शक्यता आहे. अती उंचावरील भागांमध्ये हिमवृष्टीमुळं जनजीवनावरही परिणाम होऊ शकतो असा अंदाज आहे. एकंदरच देशात उत्तरेकडे पश्चिमी झंझावातामुळं हे बदल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

