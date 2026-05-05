Todays Weather News : विदर्भात हवामानाचे तीनतेरा; वादळी पावसाचा कुठं इशारा? दिवसभरात मुंबई, कोकणाचंही काही खरं नाही

Maharashtra Weather News : येत्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा हवामानातील बदलांचा फटका देशातील अनेक राज्यांना बसणार आहे. आयएमडीनं त्याचसंदर्भातील इशारा जारी करत 13 राज्यांना वादळी पावसाच्या धर्तीवर सतर्क केलं आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा कमाल वेग ताशी 70 किमीपर्यंत पोहोचण्याता अंदाज असून, नागरिकांना सावध राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 5 मे रोजी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळसह 14 राज्यांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही तापमानात किंचित घट झाली असली तरीसुद्धा हवेतील आर्द्रतेमुळं उष्मा मात्र कमी झाल्याचं चित्र नाही.
राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, कोकण ते अगदी मुंबईतसुद्धा दुपारच्या वेळी उष्णतेचा कहर पाहायला मिळत आहे. तापमानात होणारी वाढ पाहता झालेली किरकोळ घट त्यापुढं नगण्य ठरत आहे. किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवेमुळं उकाडा अधिक तीव्रतेनं जाणवत असून, घामाच्या धारा थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. याचदरम्यान पूर्व विदर्भासाठी वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. प्रामुख्यानं नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली इथं वादळी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. एकंदरच राज्यात तापमानात चढ- उतार आणि पावसाची हजेरी पाहायला मिळणार असली करीही उकाड्यावर अद्याप कोणालाही मात करता येणार नाही.
पुणे- 38.3/ 22.6
कोल्हापूर- 36.9/ 22.7
नाशिक- 36.5/ 21.0
मुंबई- 34.4/ 28.0
रत्नागिरी- 33.7/ 24.7
नागपूर - 41.8/ 24.4
आयएमडीच्या हवामानअंदाजानुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये उप हिमालय क्षेत्र असणाऱ्या पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि पूर्वोत्तर भारतातील बहुतांश भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 60 किमी इतका राहणार असून, काही भागांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची हजेरी असेल. तर, दक्षिण भारतात तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कराईकलमध्ये पुढच्या 5 दिवसांसाठी मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
खराब हवामानामुळे देशातील 19.1 टक्के विमान उड्डाणं यंदाच्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत रद्द करण्यात आली. तर, अनेक विमानांना विलंब झाला. वातावरणातील बदल, खराब हवामानाचा मोठा फटका विमान वाहतुकीला बसल्याचच पाहायला मिळालं. रद्द झालेल्या उड्डाणांमध्ये मार्च महिन्यात ‘इंडियावन एअर’चे प्रमाण सर्वाधिक होतं. याशिवाय ‘अलायन्स एअर’, ‘स्पाइस जेट’, ‘फ्लाय वन’, ‘स्टार एअर’, ‘एअर इंडिया ग्रुप’, ‘इंडिगो’ आणि ‘अकासा एअर’ची उड्डाणंही रद्द झाली.