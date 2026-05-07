सकाळपासूनच भर दुपारइतक्या रणरणत्या उन्हाचा मारा; कोकण, मुंबईत असह्य उकाडा, उत्तर भारतात विपरित हवामान

Todays Weather News : विदर्भात पूर्वमोसमी पावसाचा इशारा जारी केलेला असतानाच राज्याच्या कोकण किनारपट्टी भागासह मुंबईमध्ये उकाडा आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. (Maharashtra Weather News)  

सायली पाटील | Updated: May 7, 2026, 06:57 AM IST
Todays Weather News : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये प्रचंड उकाडा आणि दमट हवामानामुळं नागरिकांना आता मे महिना आतापासूनच असह्य होताना दिसत आहे. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये सकाळी 6 वाजल्यापासूनच तीव्र सूर्यकिरणं पाहायला मिळत असून, 8 ते 9 वाजता दुपारइतक्या रणरणत्या उन्हाचा मारा अनेकांनाच सहन करावा लागत आहे. दिवस जसजसा पुढे जातोय तसतशी उष्णतेत भरमसाट वाढ होत असल्यानं राज्यात उष्माघाताचे रुग्णसुद्धा वाढत आहेत. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीमध्ये हवामानाचं हे चित्र पाहायला मिळणार असून, हवेतील आर्द्रतेमुळं दमटपणा अधिक जाणवून कोंडमारा होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, सध्या कर्नाटकच्या उत्तरेपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत दक्षिणोत्तर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं दक्षिण महाराष्ट्रात पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत आहे. हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान 40 ते 50 किमी वेगानं वारे आणि मेघगर्जनेसह तुरळक भागांमध्ये विजांचा कडकडाट पाहायला मिळू शकतो. कोकण आणि गोव्यामध्ये मात्र उष्ण आणि दमट हवामानाचीच स्थिती कायम असेल असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. 

विदर्भात अवकाळीची कमीजास्त प्रमाणात हजेरी असतानाच कोकण मुंबईत मात्र याऊलट चित्र पाहायला मिळत आहे. जिथं दमट हवामान घामाच्या धारा थांबूच देणार नाही, अशी स्थिती असेल. तर, सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा, बीड, सोलापूर, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर आणि नांदेडमध्ये वादळी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 

तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये

पुणे - 37.2/ 22.1
कोल्हापूर- 36.9/ 23.1
नाशिक- 36.3/ 21.9
सातारा- 38.4/22
मुंबई- 34.1/ 26
रत्नागिरी- 34.5/ 26.5
नागपूर- 40.8/ 24.2

उत्तर भारतात विपरित हवामान; एकाएकी पारा घसरला... 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं देशातील 10 राज्यांमध्ये वादळी वारा आणि पावसाचा कहर पाहायला मिळेल, ज्यामुळं उष्णतेपासून किमान दिलासा मिळणार आहे. देशाचं सरासरी कमाल तापमान 33 अंश आणि किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. 

आयएमडीच्या माहितीनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीरसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये मैदानी भागांना पावसाचा मारा सहन करावा लागेल. तर, अतीव उंचावरील ठिकाणी हिमवृष्टीसुद्धा नाकारता येत नाही असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. पूर्वोत्तर भारतात मेघालय, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशचा किनारपट्टी भाग इथं जोरदार ते मध्यम स्वरुपातील पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

