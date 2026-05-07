सकाळपासूनच भर दुपारइतक्या रणरणत्या उन्हाचा मारा; कोकण, मुंबईत असह्य उकाडा, उत्तर भारतात विपरित हवामान

Todays Weather News : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये प्रचंड उकाडा आणि दमट हवामानामुळं नागरिकांना आता मे महिना आतापासूनच असह्य होताना दिसत आहे. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये सकाळी 6 वाजल्यापासूनच तीव्र सूर्यकिरणं पाहायला मिळत असून, 8 ते 9 वाजता दुपारइतक्या रणरणत्या उन्हाचा मारा अनेकांनाच सहन करावा लागत आहे. दिवस जसजसा पुढे जातोय तसतशी उष्णतेत भरमसाट वाढ होत असल्यानं राज्यात उष्माघाताचे रुग्णसुद्धा वाढत आहेत. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीमध्ये हवामानाचं हे चित्र पाहायला मिळणार असून, हवेतील आर्द्रतेमुळं दमटपणा अधिक जाणवून कोंडमारा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सध्या कर्नाटकच्या उत्तरेपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत दक्षिणोत्तर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं दक्षिण महाराष्ट्रात पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत आहे. हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान 40 ते 50 किमी वेगानं वारे आणि मेघगर्जनेसह तुरळक भागांमध्ये विजांचा कडकडाट पाहायला मिळू शकतो. कोकण आणि गोव्यामध्ये मात्र उष्ण आणि दमट हवामानाचीच स्थिती कायम असेल असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
विदर्भात अवकाळीची कमीजास्त प्रमाणात हजेरी असतानाच कोकण मुंबईत मात्र याऊलट चित्र पाहायला मिळत आहे. जिथं दमट हवामान घामाच्या धारा थांबूच देणार नाही, अशी स्थिती असेल. तर, सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा, बीड, सोलापूर, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर आणि नांदेडमध्ये वादळी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
पुणे - 37.2/ 22.1
कोल्हापूर- 36.9/ 23.1
नाशिक- 36.3/ 21.9
सातारा- 38.4/22
मुंबई- 34.1/ 26
रत्नागिरी- 34.5/ 26.5
नागपूर- 40.8/ 24.2
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं देशातील 10 राज्यांमध्ये वादळी वारा आणि पावसाचा कहर पाहायला मिळेल, ज्यामुळं उष्णतेपासून किमान दिलासा मिळणार आहे. देशाचं सरासरी कमाल तापमान 33 अंश आणि किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस इतकं असेल.
आयएमडीच्या माहितीनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीरसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये मैदानी भागांना पावसाचा मारा सहन करावा लागेल. तर, अतीव उंचावरील ठिकाणी हिमवृष्टीसुद्धा नाकारता येत नाही असं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. पूर्वोत्तर भारतात मेघालय, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशचा किनारपट्टी भाग इथं जोरदार ते मध्यम स्वरुपातील पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.