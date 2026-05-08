/Maharashtra Weather Today: वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’; उष्णतेपासून तात्पुरता दिलासा मिळणार!

Maharashtra Weather News Today 8 May 2026: आज देशातील अनेक राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला असून महाराष्ट्रातही काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. यामुळे उष्णतेपासून तात्पुरता दिलासा मिळण्याचा अंदाज आहे. (Maharashtra Weather News)
Maharashtra Weather News Today 8 May 2026: मे महिना सुरू असूनही देशातील अनेक भागांत उन्हाचा तीव्र तडाखा कमी जाणवत आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून विविध राज्यांत अधूनमधून पाऊस, मेघगर्जना आणि जोरदार वारे अनुभवायला मिळत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ८ मे रोजी उत्तर प्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांसाठी वादळी पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा दिला आहे. काही भागांत ताशी 50 ते 60 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातही काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात कुठे कस राहणार हवामान?
महाराष्ट्रात सध्या बहुतांश भागांत कोरडे हवामान असले तरी पश्चिमी विक्षोभामुळे काही जिल्ह्यांत वातावरण बदलण्याची चिन्हे आहेत. कोकण किनारपट्टीवरील भागांत उष्ण आणि दमट हवामानाचा प्रभाव कायम राहणार आहे. हवामान विभागाने पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी उष्ण व दमट वातावरणाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
राज्यातील इतर भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून तापमानात चढ-उतार कायम राहू शकतात. काही ठिकाणी अचानक मेघगर्जना आणि जोरदार वारेही अनुभवायला मिळू शकतात.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये पुन्हा वाढणार उकाडा
गेल्या काही दिवसांतील पावसामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये वातावरण आल्हाददायक झाले होते. मात्र आता पुन्हा उष्णतेची लाट जाणवण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने ८ ते १२ मे दरम्यान तापमानात वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याची शक्यता असून दुपारच्या वेळेत उष्ण वारेही वाहू शकतात.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये वादळी पावसाचा इशारा
उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांत ८ आणि ९ मे रोजी जोरदार वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी धुळीचे वादळ आणि विजांच्या कडकडाटासह हवामान बदलू शकते. ९ मेनंतर बहुतांश भागांत हवामान हळूहळू कोरडे होण्याची शक्यता आहे.
बिहारमध्येही गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची स्थिती कायम आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला असून अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगडिया या भागांत ढगाळ वातावरणासह अधूनमधून पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेशातही बदलते हवामान
राजस्थानमध्ये धुळीच्या वादळासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात पश्चिमी विक्षोभाच्या प्रभावामुळे वातावरण ढगाळ राहणार असून काही जिल्ह्यांत जोरदार वारे आणि पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा
उत्तराखंडातील नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आणि पिथौरागढ या भागांत मुसळधार पावसासोबत काही उंच भागांत हिमवृष्टीची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशातही ११ आणि १२ मे रोजी मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज असून ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वारे वाहू शकतात.