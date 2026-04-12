रविवार नव्हे, महाराष्ट्रात 'उष्ण'वार! देशातील 12 राज्यांना वादळाचा इशारा; चक्राकार वाऱ्यांनी हवामानाला कलाटणी

Todays Weather News : राज्यापासून देशापर्यंत पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल हवामान? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त... चक्राकार वारे, पाऊस, उष्णतेच्या लाटा... साऱ्याचाच हवामानावर आणि आरोग्यावरही परिणाम...  

सायली पाटील | Updated: Apr 12, 2026, 07:23 AM IST
Todays Weather News : देशभरात हवामानात सातत्यानं बदल होत असतानाच एका नव्या प्रणालीमुळं वातावरणात पुन्हा एकदा वाऱ्याची दिशा बदलल्याचं स्पष्ट होत आहे. एकिकडून काळ्या ढगांनी देशात शिरकाव केल्याचं चित्र असतानाच दुसरीकडे मात्र तीव्र सूर्यकिरणांनी चिंता वाढवली आहे. ज्यामुळं केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार देशात हवामानाती स्थिती सामान्य नसल्याचच स्पष्ट होत आहे. यास कारण ठरत आहे चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती, ज्याचा परिणाम देशातील 12 राज्यांवर होणं अपेक्षित आहे. जिथं वाऱ्याचा वेग ताशी 50 - 60 किमी राहण्याचा अंदाज असून, गारपिटीचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि नजीकचा परिसरसुद्धा या स्थितीस अपवाद नाही. 

राज्यात उष्णतेचा मारा

महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानवाढ झाल्यामुळं पारा चाळीशीपार गेला आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरणामुळं हवामानाची ही कोंडी आणखी अडचणी वाढवताना दिसेल असा अंदाज आहे. प्राथमिक निरीक्षणानुसार उत्तर महाराष्ट्रावर निर्माण झालेल्या उच्च दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात उष्ण वारे वाहू लागले आहेत. परिणामस्वरुप महाराष्ट्रात तापमानवाढीस सुरुवात झाली असून, फक्त पुढील 24 तासच नव्हे, तर पुढील आठवडाभर संपूर्ण राज्याची होरपळ होईल, असा अंदाज आहे. तर एप्रिलची अखेर आणि मे महिन्याची सुरुवात ही प्रचंड उष्ण वातावरणात होईल असा अंदाज आहे. 

पारा चाळीशीपार.... 

राज्यात कमाल तापमानाचा आकडा 42 अंशांवर पोहोचला असून, मुंबईसह मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तापमानात वाढ झाली आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबईचं कमाल तापमान 35 अंशांवर जाईल, तर महामुंबईत कमाल तापमान 38 अंशांवर जाईल असा अंदाज हवाना विभागानं वर्तवला आहे. कोकणसुद्धा या स्थितीस अपवाद नसेल. या बदलत्या हवामानाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार असल्यामुळं आरोग्य जपण्याचं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. 

देशातील कोणत्या 12 राज्यांना पावसाचा धोका? 

आयएमडीच्या पूर्वानुमानानुसार देशातील 12 हून अधिक राज्यांमध्ये हवामानात एकाएकी बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोरममध्ये मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. शेतकरी आणि मासेमारांना या वातवरणात काळजी घेण्याचं आणि सावध राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

पर्यटनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीरसारख्या भागांमध्येसुद्धा हवामानात बिघाड होणार असल्यामुळं इथं थंडीचा कडाका वाढेल, तर मैदानी भागांमध्ये पावसाची हजेरी असेल. ज्यामुळं नागरिकांनी यंत्रणांच्या सूचनांचं पालन करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

