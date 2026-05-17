/सूर्य आग ओकणार! आज तापमान 47 डिग्री पर्यंत पोचणार...रात्रीही दिलीस नाही; IMD कडून अलर्ट जारी

IMD Weather Alert 17 May 2026: आज सूर्य 'अग्निगोळा' बनेल अशी शक्यता वर्तवली आहे. तापमान ४७ अंशांपर्यंत पोहोचेल आणि रात्रीसुद्धा दिलासा मिळणार नाही त्यामुळे हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
All India Weather Update 17 May 2026: राज्यासह देशभरात रविवारी उष्णतेचा कहर आणखी वाढण्याची शक्यता असून भारतीय हवामान विभागाने अनेक भागांसाठी उष्णतेचा इशारा जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांत पश्चिमी विक्षोभामुळे काही ठिकाणी वातावरणात थोडासा गारवा जाणवत होता, मात्र आता पुन्हा एकदा सूर्य आग ओकत असल्याचे चित्र दिसत आहे. उत्तर आणि मध्य भारतातील अनेक शहरांमध्ये तापमान झपाट्याने वाढत असून नागरिकांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. दुपारच्या वेळेत रस्ते ओस पडत आहेत, तर रात्रीदेखील उष्ण वाऱ्यांमुळे फारसा दिलासा मिळत नाही.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राजस्थानमधील काही भागांत तापमान 47 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचू शकते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड आणि गुजरातमध्येही तीव्र उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. दिवसाच्या वेळी प्रखर उन्हामुळे बाहेर पडणे कठीण होणार असून नागरिकांना शक्यतो दुपारी घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उष्माघात, डोकेदुखी, थकवा आणि निर्जलीकरणाचा धोका वाढू शकतो.
दिल्ली-एनसीआरमध्येही उकाडा प्रचंड वाढणार आहे. राजधानीत कमाल तापमान 40 ते 42 अंशांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील आणि पावसाची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडमध्येही लूचा इशारा देण्यात आला आहे. कोरडे वारे आणि तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातही उष्णतेचा प्रभाव कायम राहणार असून विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि वर्धा या भागांत तापमान ४४ अंशांच्या आसपास जाण्याचा अंदाज आहे. दुपारच्या वेळेत उष्ण वाऱ्यांचा तडाखा अधिक जाणवेल.
मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी भागात तापमान तुलनेने कमी असले तरी दमट वातावरणामुळे उकाडा जाणवणार आहे. मुंबईत कमाल तापमान 34 ते 36 अंशांच्या दरम्यान राहू शकते, तर आर्द्रता वाढल्याने घाम आणि चिकट उकाड्याचा त्रास वाढेल. पुणे, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत दुपारनंतर ढगाळ वातावरण तयार होण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात.
विदर्भात मात्र परिस्थिती अधिक गंभीर राहण्याची शक्यता आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे शेतकरी, मजूर आणि बाहेर काम करणाऱ्या नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पुरेसे पाणी पिणे, डोक्यावर संरक्षण ठेवणे आणि दुपारच्या वेळेत बाहेर जाणे टाळणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
उत्तर भारतात उष्णतेचा कहर सुरू असताना दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसामुळे वातावरण आल्हाददायक राहणार आहे. केरळ, तामिळनाडू, दक्षिण कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ईशान्य भारतातही जोरदार पावसाचा अंदाज असून काही भागांत पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते.
अंडमान-निकोबार बेटांवरही मुसळधार पावसाचा इशारा कायम आहे. हवामान विभागाने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
एकूणच, देशभरातील हवामान दोन टोकांचे चित्र दाखवत आहे. एका बाजूला उत्तर आणि मध्य भारतात असह्य उष्णता, तर दुसऱ्या बाजूला दक्षिण आणि ईशान्य भारतात मुसळधार पावसाचा जोर. त्यामुळे नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे ठरणार आहे.