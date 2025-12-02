स्पष्ट इशारा! देवभूमी गारठली; महाराष्ट्रातही पोहोचल्या शीतलहरी, 'या' भागांमध्ये वाढणार गारठा

Maharashtra Weather News : देशातील उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली असून, थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेशपासून अगदी देवभूमी उत्तराखंडमध्येसुद्धा किमान तापमानाच प्रचंड घट झाल्यानं अतीव उंचावरील भागांमध्ये तापमानात मोठी घट आली आहे. तर, मैदानी क्षेत्रांमध्ये पावसाच्या सरींचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उत्तरेकडे वाढलेल्या या थंडीच्या कडाक्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावर होत असून, राज्यातही किमान तापमानात घट झाल्याची बाब लक्षात येत आहे.
हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीचा कडाका वाढण्याचा अंदाज आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस ही स्थिती कायम राहण्याचाही अंदाज आहे. प्रामुख्यानं धुळे, नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, पुण्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा पहाटेच्या वेळी हवेत गारठा जाणवणार असून, कोकण किनारपट्टी आणि अंतर्गत भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी किमान तापमानात घट नोंदवली जाईल. थोडक्यात राज्यात थंडीचा कडाका वाढणार असून, त्यामुळं नागरिकांनाही थंडीच्या लाटेच्या धर्तीवर सतर्कतेचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तरेकडून वाहणाऱ्या शीतलहरींची तीव्रता वाढली असून, त्यामुळं येत्या दिवसांत ही थंडी कमी होणार नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात गुलाबी थंडी पाहायला मिळणार असून, विदर्भासाठीसुद्धा थंडीच्या लाटेचा इशारा आहे. ज्यामुळं येत्या दिवसात राज्यात थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज नाकारता येत नाही. तर, उत्तर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भाग या स्थितीस अपवाद ठरणार असून, तिथं पावसाच्या हलक्या सरींचा प्राथमिक अंदाज आहे.
डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान देशात प्रामुख्यानं मध्य भारत, दक्षिणेकडील राज्य आणि वायव्येकडे कमाल, किमान तापमान सरासरीहून कमीच असेल. दरम्यान येत्या काळात वारे आणखी कोरडे होणार असून, थंडीचं हे रुप नागरिकांसाठी अडचणीचं ठरु शकतं. जिथं दिवस आणि रात्रीच्या तापमानात फरक पडला असला तरीही सामान्य तापमानात मात्र घट पाहायला मिळत नसल्यानं हवामानाच्या या रुपानं अनेकांच्याच चिंतेत भर टाकली आहे.