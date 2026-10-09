ऑक्टोबरमध्येच मे महिन्यापेक्षाही डेंजर उन्हाळा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट येणार

नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातून माघार घेतली आहे. त्यामुळं राज्यातील पावसाळी हंगाम आता संपल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. मान्सून माघारी जाताच उन्हाचा चटका वाढला आहे. भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसह राज्यातील काही भागांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. पुढच्या काही दिवसांत तापमानाचा पारा चढा राहणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने जारी केली आहे.
हवामान विभागाने, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत आजसाठी उष्णतेच्या लाटेचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. या काळात तापमान अधिक वाढण्याचा अंदाज जारी करण्यात आला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या किनारी भागात ही उष्णतेचा प्रकोप कायम राहणार आहे. या काळात तापमान 37.0 अंशापर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
ऑक्टोबर हिट चांगलीच घाम फोडणार आहे. बहुतांश ठिकाणी तापमानाचा पारा सातत्याने 35 अंशाच्या वरच आहे. अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी 39 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. यवतमाळ येथे 38 अंश सेल्सअस तर धुळे, जळगाव, सोलापूर, अकोला, वर्धा, रत्नागिरी आणि चंद्रपूर येथे 37 अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे.
कोकणात उन्हाचा ताप वाढणार असून पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये रविवारपर्यंत उष्ण आणि दमट वातावरण राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ आकाशासह उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज आहे.