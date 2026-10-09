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ऑक्टोबरमध्येच मे महिन्यापेक्षाही डेंजर उन्हाळा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट येणार

संपूर्ण राज्यातून मोसमी पावसाने माघार घेतल्याची घोषणा हवामान विभागाने गुरुवारी केली. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून आता उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 09, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:09 AM IST
ऑक्टोबरमध्येच मे महिन्यापेक्षाही डेंजर उन्हाळा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट येणार
Image Credit: Maharashtra weather news 1st post monsoon heatwave warning for mumbai and other parts of maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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