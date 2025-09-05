English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
देशभरात पावसाचा धुमाकूळ; शेजारी राज्यांमध्ये पूरस्थिती तर महाराष्ट्रात कसं असेल पर्जन्यमान?

Maharashtra weather News : पाहा पुढील 24 तासांसाठीचा चिंता वाढवणारा हवामान अंदाज... कोणत्या भागांना देण्यात आलाय रेड अलर्ट...   

सायली पाटील | Updated: Sep 5, 2025, 07:37 AM IST
Maharashtra weather news flood loke situation in gujrat rajasthan heavy rain in konkan and marathwada

Maharashtra weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमधघ्ये महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असणाऱ्या गुजरातमधील काही जिल्ह्यांमध्ये, नर्मदा, तापी, नवसारी आणि वलसाड या भागांना पुराचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील पश्चिमेकडे असणाऱ्या धार, अलिराजपूर, भरवानी आणि इंदूर या राद्यांमध्येही  पुराचा धोका सांगण्यात आला आहे. 

फक्त शेजारी राज्यांमध्येच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्येसुद्धा पाऊस जोर धरताना दिसणार आहे. प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर राजस्थानच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या धुंगारपूर आणि बंसवरा इथंसुद्धा पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

पावसाचा जोर वाढण्यामागचं नेमकं कारण काय? 

बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्य़ामुळं राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये हलक्या ते जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रामुख्यानं राज्याच्या कोकण आणि घाटमाथ्यावरील परिसरामध्ये पावसाळी ढगांची दाटी होऊन जोरदार सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ज्यामुळं या भागांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस हजेरी लावणार असल्याचा अंदाज देत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील काही भाग मात्र या स्थितीस अपवाद ठरणार असून, तिथं मात्र पाऊस उघडीप देताना दिसणार आहे. 

राज्यातील तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये (कमाल आणि किमान)

कोल्हापूर- 26.9- 21.6
सातारा- 28.7- 21.4
पुणे- 27.3- 21.9
रत्नागिरी- 28.5- 24.6

 

 

FAQ

महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत हवामान कसे असेल?
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत हलक्या ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांत पूरस्थितीचा इशारा देण्यात आला आहे. 

पावसाचा जोर वाढण्याचं कारण काय आहे?
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे (Low Pressure System) पावसाचा जोर वाढला आहे. यामुळे कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाळी ढगांची दाटी होऊन जोरदार पावसाचा अंदाज आहे.

कोणत्या भागांना पूराचा इशारा आहे?
महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांत पूरस्थितीचा इशारा देण्यात आला आहे. शेजारील गुजरातमधील नर्मदा, तापी, नवसारी आणि वलसाड तसेच मध्य प्रदेशातील धार, अलिराजपूर, भरवानी आणि इंदूर येथेही पूराचा धोका आहे.

